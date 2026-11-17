Frequentar a sauna de quatro a sete vezes por semana foi associado a um risco 40% menor de morte, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA Internal Medicine. A pesquisa acompanhou mais de 2.300 homens finlandeses durante cerca de duas décadas e também encontrou índices menores de mortes cardiovasculares entre os usuários mais frequentes.

Apesar dos resultados, ainda não é possível afirmar que a sauna aumenta a longevidade, já que o estudo não investigou diretamente se o hábito foi responsável pelas diferenças observadas.

Em resumo:

Sauna faz bem? O calor favorece o relaxamento e provoca alterações na circulação, enquanto os benefícios de longo prazo ainda estão em investigação;

O calor favorece o relaxamento e provoca alterações na circulação, enquanto os benefícios de longo prazo ainda estão em investigação; Sauna e coração: estudos associam o uso frequente a menores riscos cardiovasculares;

estudos associam o uso frequente a menores riscos cardiovasculares; Sauna emagrece? A perda de peso após uma sessão ocorre principalmente pela eliminação de água, não de gordura;

A perda de peso após uma sessão ocorre principalmente pela eliminação de água, não de gordura; Quanto tempo ficar? A orientação é limitar as sessões a 15 ou 20 minutos;

A orientação é limitar as sessões a 15 ou 20 minutos; Cuidados: pessoas com doenças cardiovasculares e gestantes devem consultar um médico antes de utilizar a sauna.

Por que a sauna virou tendência de bem-estar?

Tradicional na Finlândia, a sauna ganhou espaço nas rotinas de bem-estar e recuperação física, passando a ser associada não apenas ao relaxamento, mas também à prevenção de doenças e ao envelhecimento saudável.

O interesse acompanha a popularização de práticas que utilizam a exposição ao calor e ao frio como estratégias de recuperação, como os banhos de gelo, embora os benefícios atribuídos a esses métodos nem sempre tenham o mesmo nível de comprovação científica.

Ainda, parte do interesse pela sauna é impulsionada por estudos, em especial os filandeses, que associam seu uso frequente a menores taxas de mortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares. As pesquisas, no entanto, não comprovam que a sauna seja diretamente responsável pela redução desses riscos.

Sauna faz bem? O que os estudos mostram sobre coração e longevidade

A sauna pode favorecer a circulação sanguínea e o relaxamento, além de estar associada a menores riscos de doenças cardiovasculares e morte precoce. Os resultados mais expressivos vêm de pesquisas realizadas na Finlândia, embora ainda não haja comprovação de que o hábito aumente a expectativa de vida.

Um dos principais estudos foi publicado em 2015 na revista científica JAMA Internal Medicine, após acompanhar 2.315 homens finlandeses, entre 42 e 60 anos, por um período mediano de 20,7 anos.

Em comparação com os participantes que frequentavam a sauna uma vez por semana, aqueles que utilizavam o ambiente de quatro a sete vezes apresentaram:

63% menos risco de morte súbita cardíaca;

50% menos risco de morte por doenças cardiovasculares;

40% menos risco de morte por qualquer causa.

Os percentuais indicam a diferença de risco entre os grupos, considerando fatores cardiovasculares, mas não significam que frequentar saunas reduza necessariamente o risco de morte.

Sauna e coração: quais são os possíveis benefícios?

O calor da sauna dilata os vasos sanguíneos, aumenta a circulação e acelera os batimentos cardíacos, provocando respostas semelhantes a alguns efeitos do exercício físico.

Uma revisão publicada na Mayo Clinic Proceedings, em 2018, relacionou essas alterações causadas pela exposição ao vapor à possível melhora da função vascular, à redução da rigidez arterial e ao controle da pressão.

Outras pesquisas finlandesas também encontraram resultados positivos. Um estudo publicado no American Journal of Hypertension, em 2017, identificou um menor risco de hipertensão entre os usuários mais frequentes, enquanto uma pesquisa divulgada na Neurology, em 2018, com 1.628 participantes, associou o hábito a uma menor ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC).

A sauna pode reduzir o risco de demência?

O uso frequente da sauna também foi associado a um menor risco de demência, segundo uma pesquisa publicada na revista Age and Ageing, em 2017.

A pesquisa encontrou um risco 66% menor entre homens que frequentavam o ambiente de quatro a sete vezes por semana, em comparação com aqueles que faziam uma sessão semanal, além de identificar menor ocorrência de Alzheimer.

O que a ciência ainda não comprovou sobre a sauna?

Ainda não foi comprovado que frequentar saunas previna doenças ou aumente a expectativa de vida. A maior parte das evidências vem de estudos observacionais, que acompanham os hábitos dos participantes sem controlar diretamente sua exposição ao calor.

Poranto, isso dificulta determinar se as diferenças nas taxas de mortalidade estão relacionadas à sauna ou a outros fatores, como alimentação, atividade física, renda e acesso à saúde.

Outro limite está na população estudada. Isso porque, boa parte das pesquisas utiliza dados de homens finlandeses de meia-idade, principalmente usuários de saunas secas tradicionais, o que restringe a aplicação dos resultados a outros públicos e modalidades.

Sauna emagrece ou ajuda a perder gordura?

A sauna não provoca perda significativa de gordura corporal. A redução de peso após uma sessão ocorre principalmente pela transpiração, que elimina água e exige reposição de líquidos.

Embora o calor acelere os batimentos cardíacos, isso não significa que o gasto energético seja equivalente ao de exercícios físicos. Por isso, a sauna não substitui a atividade física nem é considerada um método comprovado de emagrecimento, segundo a Cleveland Clinic, referência global em tratamentos cardíacos e pesquisas médicas.

Sauna seca, úmida ou infravermelha: qual é a diferença?

Os tipos de sauna variam conforme o sistema de aquecimento, a temperatura e a umidade gerada, mas ainda não há evidências científicas suficientes para determinar qual oferece mais benefícios à saúde.

Tipo Características Temperatura aproximada Sauna seca Ar quente e baixa umidade 80 °C a 100 °C Sauna úmida ou a vapor Calor com umidade próxima de 100% 40 °C a 50 °C Sauna infravermelha Aquecimento por radiação infravermelha 45 °C a 60 °C

Por sua popularidade, a sauna seca concentra a maior parte das pesquisas sobre mortalidade e doenças cardiovasculares. As versões a vapor e infravermelha foram menos estudadas, sem evidências suficientes para afirmar que ofereçam os mesmos benefícios.

Quanto tempo ficar na sauna e com que frequência?

A orientação geral é permanecer na sauna por até 15 a 20 minutos, segundo a Cleveland Clinic. Iniciantes podem começar com aproximadamente cinco minutos, respeitando a temperatura do ambiente e a tolerância individual ao calor.

Embora o estudo publicado na JAMA Internal Medicine tenha associado sessões superiores a 19 minutos a um menor risco de morte súbita cardíaca, os resultados não estabelecem uma duração ou frequência semanal ideal para prevenir doenças.

Para reduzir os riscos, as principais recomendações são:

Beber água antes e depois da sessão;

Evitar bebidas alcoólicas;

Respeitar os limites de tempo e temperatura;

Dair imediatamente em caso de tontura, fraqueza ou náusea;

Permitir que o corpo esfrie gradualmente após a exposição.

Quem não deve fazer sauna?

Pessoas com doenças cardiovasculares, pressão arterial descontrolada ou histórico recente de infarto ou AVC precisam de avaliação médica antes de utilizar a sauna, segundo a Harvard Health Publishing.

Gestantes e pacientes que utilizam medicamentos capazes de interferir na resposta do organismo ao calor também devem consultar um profissional de saúde. Entre os principais riscos estão a desidratação, a queda da pressão arterial e o mal-estar provocado por sessões prolongadas.

Afinal, sauna funciona ou não?

A sauna favorece o relaxamento e aumenta a circulação sanguínea, além de ter seu uso frequente associado a menores riscos de doenças cardiovasculares e morte precoce. Apesar dos resultados positivos, as pesquisas ainda não comprovam que o hábito previna doenças ou aumente a expectativa de vida.

Perguntas frequentes sobre sauna

Tire outras dúvidas sobre se a sauna faz bem.

Sauna faz mal para a saúde?

A sauna costuma ser segura para adultos saudáveis, desde que sejam respeitados os limites de tempo e temperatura. Os principais riscos incluem desidratação, tontura e alterações na pressão arterial.

Sauna depois do treino ajuda na recuperação muscular?

O calor pode proporcionar relaxamento após o exercício, mas faltam evidências consistentes de que a sauna acelere a recuperação muscular.

Sauna é boa para gripe?

Não há comprovação de que a sauna cure ou previna a gripe. A Harvard Health recomenda evitar a prática durante doenças, especialmente pelo risco de desidratação e mal-estar.

Grávidas podem fazer sauna?

Gestantes devem consultar um médico antes de utilizar saunas, devido aos riscos de superaquecimento e desidratação.

Sauna e banho de gelo podem ser combinados?

A alternância entre calor e frio provoca mudanças rápidas na circulação e na pressão arterial. Segundo a Brown University Health, pessoas com doenças cardíacas devem evitar a imersão imediata em água gelada após a sauna.