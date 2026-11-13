'Nenhum sinal de ação mal-intencionada ou de ciberataque', diz Microsoft sobre serviços fora do ar

A Microsoft afirmou nesta sexta-feira, 13, que não identificou indícios de ataque cibernético relacionado à interrupção global que afetou seus serviços, incluindo Outlook, Teams e Copilot.

A empresa também informou ter registrado os primeiros "resultados positivos" na recuperação dos servidores, após realizar ajustes em sua infraestrutura.

Segundo a companhia, a falha foi provocada por uma sobrecarga em parte de seus sistemas, que causou erros de conexão em diferentes regiões. Apesar dos avanços, a Microsoft ainda não informou quando o funcionamento de todas as ferramentas será completamente restabelecido.

"Até o momento, não temos conhecimento de nenhuma atividade maliciosa que esteja provocando este incidente", afirmou a empresa.

A interrupção começou na quinta-feira, 12, e já durava mais de 12 horas na manhã desta sexta. Por volta das 7h20 (horário de Brasília), o Outlook e o Copilot ainda estavam fora do ar, enquanto o Microsoft Teams já havia voltado a funcionar.

Na quinta-feira, a empresa informou que as primeiras medidas para solucionar o problema não estavam funcionando "como esperado" e que buscava outras alternativas para normalizar os serviços.

Para tentar conter a falha, a Microsoft interrompeu novas implementações, redirecionou parte do tráfego para longe dos servidores afetados e iniciou a reinicialização dos equipamentos comprometidos.

"Lamentamos que as interrupções ocorridas hoje tenham causado transtornos aos nossos clientes e estamos trabalhando para resolver o problema", escreveu Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos da companhia, na rede social X.

Quantos usuários foram afetados?

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de problemas em serviços digitais, registrou cerca de 130 mil notificações de falhas no Outlook pouco depois das 15h de quinta-feira, 12, no horário de Brasília.

O volume diminuiu nas horas seguintes. Por volta das 20h, aproximadamente 37 mil usuários ainda relatavam dificuldades para acessar o serviço. Milhares de pessoas também apontaram problemas no Microsoft Teams.

A plataforma também identificou instabilidades em diferentes serviços da Microsoft na região Ásia-Pacífico, incluindo o Brasil, Índia, Austrália e Japão.

O que causou a falha?

Segundo a Microsoft, a interrupção atingiu principalmente os recursos do Microsoft 365 que dependem do Exchange Online, sistema de mensagens em nuvem responsável por serviços como e-mail, calendário, contatos e tarefas. Ferramentas que não utilizam essa plataforma continuaram funcionando.

A companhia afirmou que "não tem conhecimento" de qualquer atividade maliciosa relacionada à falha.

O ministro de Assuntos Internos e Segurança Cibernética da Austrália, Tony Burke, também disse que, segundo a Microsoft, o problema não foi provocado por um ataque cibernético.

"Eles acreditam que estão lidando, de certa forma, com algo parecido com o que vimos no caso da CrowdStrike, em que uma atualização deu errado", afirmou durante uma entrevista coletiva. "O impacto com que estão lidando (...) está muito concentrado nos sistemas de e-mail", acrescentou.

Esta é a segunda interrupção nos serviços do Microsoft 365 neste ano.

Quais empresas e instituições foram afetadas?

Na Austrália, a agência de inteligência e a polícia federal estão entre as instituições afetadas. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes informou que seus usuários também enfrentavam problemas e que suas equipes técnicas trabalhavam com a Microsoft para solucionar a falha.

No Japão, o vice-secretário-chefe do Gabinete, Masanao Ozaki, afirmou que a interrupção afetava a infraestrutura de sistemas de informação do governo.

As empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic também relataram problemas com conectores da Microsoft. Na Índia, as companhias aéreas IndiGo e Akasa Air informaram que seus serviços de atendimento por e-mail foram afetados.

Em Taiwan, a instabilidade prejudicou operações de gestão de fundos em corretoras, seguradoras de vida e empresas de investimento. Uma companhia chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos que já estava programada, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

A fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group também adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. O balanço, inicialmente previsto para 12 de novembro, será apresentado em 16 de novembro. A empresa atribuiu o adiamento aos transtornos provocados pela falha global da Microsoft.