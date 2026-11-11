Um affair custou caro para a Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo. Nesta semana, um caso extraconjugal entre o CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, e uma empresária chinesa acusada de espionagem, Alice Huang, ganhou destaque no mundo todo.

Isso fez com que o executivo tivesse de publicar uma nota assumindo o relacionamento, além de ameaçar sua posição de liderança na companhia que fundou há três décadas. Mas, mais do que isso, o resultado foi uma perda estimada em cerca de US$ 429 bilhões em valor de mercado, cerca de R$ 2,4 trilhões na cotação atual do dólar, segundo dados compilados pela EXAME. É o equivalente a quase quatro vezes o valor de mercado da Petrobras, hoje em torno de R$ 625 bilhões.

Huang admitiu a infidelidade em uma mensagem aos funcionários no domingo, 8, sem citar o nome da mulher envolvida. O The New York Times identificou-a como a executiva chinesa Alice Huang e informou que autoridades americanas suspeitam que ela repassava informações a Pequim.

O governo chinês rejeitou a alegação. O conselho da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se o CEO foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira e reafirmou a confiança no executivo.

A Nvidia destoou do mercado na segunda-feira. Enquanto suas ações caíram 4,27%, a rival AMD subiu 13,3% e o Nasdaq avançou 2,7%.

Na terça, a Nvidia voltou a cair, desta vez em um pregão em que o Nasdaq também recuou, pressionado por dados de inflação nos Estados Unidos. As cotações mostram que a Nvidia caiu nos dois pregões, sem permitir isolar quanto da perda se deveu ao caso.

Como a Nvidia perdeu US$ 429 bilhões em dois pregões?

A ação da Nvidia saiu de US$ 186,64 no fechamento de sexta-feira, 6, para US$ 178,67 na segunda-feira, 9.

A primeira queda retirou cerca de US$ 193 bilhões do valor de mercado da companhia. Na terça-feira, 10, o papel recuou mais 5,47% e fechou a US$ 168,89, o que representou uma perda adicional estimada em US$ 236 bilhões.

Durante o pregão de terça, às 13h38 em Nova York, a ação era negociada a US$ 168,64. Naquele momento, a perda acumulada desde sexta chegava a cerca de US$ 435 bilhões.

O papel recuperou 25 centavos até o fechamento, e a Nvidia encerrou o dia avaliada em cerca de US$ 4,08 trilhões, ante US$ 4,51 trilhões na sexta. O cálculo usa as cotações do Yahoo Finance e uma base constante de aproximadamente 24,15 bilhões de ações.

Na cotação do dólar no fechamento de terça, R$ 5,586, os cerca de US$ 429 bilhões equivalem a R$ 2,4 trilhões. O valor de mercado da Petrobras está entre R$ 623 bilhões e R$ 627 bilhões, segundo o Investidor10 e o Google Finanças, o que coloca a perda da Nvidia em cerca de 3,8 vezes o valor da petroleira.

Para comparação, a B3 perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado em 26 de outubro, no primeiro pregão após o resultado da eleição presidencial, segundo a Elos Ayta. A perda da Nvidia em dois pregões equivale a mais de três vezes esse tombo.

Por que o caso chegou ao Congresso dos EUA?

Alice Huang foi executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura de inteligência artificial sediada em Singapura e cliente da Nvidia.

Uma afiliada do grupo na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de IA com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026, segundo registros comerciais citados pelo Times. O destino final dos equipamentos é uma das questões em aberto.

Washington restringe a exportação de determinados chips avançados para a China. Os presidentes de três comissões da Câmara americana pediram que Jensen Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice e sobre como a empresa protege informações sensíveis.

Ao anunciar sua apuração, o conselho da Nvidia afirmou que, até aquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos EUA tivessem sido comprometidos.

A pressão em Washington chega em um momento em que a Nvidia já enfrenta uma disputa mais apertada na China. A empresa respondeu por 34% dos embarques de aceleradores de IA no país no primeiro semestre de 2026, ante 28% da Huawei, segundo a IDC. O efeito comercial do caso dependerá, entre outros fatores, de eventuais mudanças nas licenças de exportação e no acesso a clientes chineses.

O que está em jogo para Jensen Huang?

Huang comanda a Nvidia desde sua fundação, em 1993, e segue no cargo durante a investigação.

Para Dan Ives, da Yorkville Ives, a companhia poderia valer de 25% a 30% menos em um cenário de afastamento do CEO. O analista estima em cerca de 15% a chance de o conselho tomar essa decisão. Os US$ 429 bilhões, por sua vez, correspondem à variação já observada nos dois pregões.

O próximo compromisso da Nvidia com investidores está marcado para 17 de novembro, quando a companhia divulga o balanço trimestral. A data antecede em um dia a reunião solicitada pelas comissões da Câmara.

No balanço, os investidores terão uma atualização sobre a demanda por chips e as projeções de receita da fabricante enquanto a investigação segue em andamento.