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Escândalo de Jensen Huang faz a Nvidia perder o valor de quatro Petrobras em dois dias

Ações da Nvidia caíram 9,5% em dois pregões após o caso envolvendo Jensen Huang; conselho investiga possível operação de inteligência estrangeira

Jensen Huang: fundador da Nvidia segue no comando da empresa enquanto o conselho conduz uma investigação independente (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Jensen Huang: fundador da Nvidia segue no comando da empresa enquanto o conselho conduz uma investigação independente (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h31.

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Contexto37s

Um caso extraconjugal envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, gerou uma crise que resultou na perda de US$ 429 bilhões no valor de mercado da empresa em apenas dois dias. A situação envolve suspeitas de espionagem e está sendo investigada pelo conselho da empresa e pelo Congresso americano, afetando a posição da Nvidia no mercado de tecnologia.

Um affair custou caro para a Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo. Nesta semana, um caso extraconjugal entre o CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, e uma empresária chinesa acusada de espionagem, Alice Huang, ganhou destaque no mundo todo.

Isso fez com que o executivo tivesse de publicar uma nota assumindo o relacionamento, além de ameaçar sua posição de liderança na companhia que fundou há três décadas. Mas, mais do que isso, o resultado foi uma perda estimada em cerca de US$ 429 bilhões em valor de mercado, cerca de R$ 2,4 trilhões na cotação atual do dólar, segundo dados compilados pela EXAME. É o equivalente a quase quatro vezes o valor de mercado da Petrobras, hoje em torno de R$ 625 bilhões.

Huang admitiu a infidelidade em uma mensagem aos funcionários no domingo, 8, sem citar o nome da mulher envolvida. O The New York Times identificou-a como a executiva chinesa Alice Huang e informou que autoridades americanas suspeitam que ela repassava informações a Pequim.

O governo chinês rejeitou a alegação. O conselho da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se o CEO foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira e reafirmou a confiança no executivo.

A Nvidia destoou do mercado na segunda-feira. Enquanto suas ações caíram 4,27%, a rival AMD subiu 13,3% e o Nasdaq avançou 2,7%.

Na terça, a Nvidia voltou a cair, desta vez em um pregão em que o Nasdaq também recuou, pressionado por dados de inflação nos Estados Unidos. As cotações mostram que a Nvidia caiu nos dois pregões, sem permitir isolar quanto da perda se deveu ao caso.

Como a Nvidia perdeu US$ 429 bilhões em dois pregões?

A ação da Nvidia saiu de US$ 186,64 no fechamento de sexta-feira, 6, para US$ 178,67 na segunda-feira, 9.

A primeira queda retirou cerca de US$ 193 bilhões do valor de mercado da companhia. Na terça-feira, 10, o papel recuou mais 5,47% e fechou a US$ 168,89, o que representou uma perda adicional estimada em US$ 236 bilhões.

Durante o pregão de terça, às 13h38 em Nova York, a ação era negociada a US$ 168,64. Naquele momento, a perda acumulada desde sexta chegava a cerca de US$ 435 bilhões.

O papel recuperou 25 centavos até o fechamento, e a Nvidia encerrou o dia avaliada em cerca de US$ 4,08 trilhões, ante US$ 4,51 trilhões na sexta. O cálculo usa as cotações do Yahoo Finance e uma base constante de aproximadamente 24,15 bilhões de ações.

Na cotação do dólar no fechamento de terça, R$ 5,586, os cerca de US$ 429 bilhões equivalem a R$ 2,4 trilhões. O valor de mercado da Petrobras está entre R$ 623 bilhões e R$ 627 bilhões, segundo o Investidor10 e o Google Finanças, o que coloca a perda da Nvidia em cerca de 3,8 vezes o valor da petroleira.

Para comparação, a B3 perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado em 26 de outubro, no primeiro pregão após o resultado da eleição presidencial, segundo a Elos Ayta. A perda da Nvidia em dois pregões equivale a mais de três vezes esse tombo.

Por que o caso chegou ao Congresso dos EUA?

Alice Huang foi executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura de inteligência artificial sediada em Singapura e cliente da Nvidia.

Uma afiliada do grupo na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de IA com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026, segundo registros comerciais citados pelo Times. O destino final dos equipamentos é uma das questões em aberto.

Washington restringe a exportação de determinados chips avançados para a China. Os presidentes de três comissões da Câmara americana pediram que Jensen Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice e sobre como a empresa protege informações sensíveis.

Ao anunciar sua apuração, o conselho da Nvidia afirmou que, até aquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos EUA tivessem sido comprometidos.

A pressão em Washington chega em um momento em que a Nvidia já enfrenta uma disputa mais apertada na China. A empresa respondeu por 34% dos embarques de aceleradores de IA no país no primeiro semestre de 2026, ante 28% da Huawei, segundo a IDC. O efeito comercial do caso dependerá, entre outros fatores, de eventuais mudanças nas licenças de exportação e no acesso a clientes chineses.

O que está em jogo para Jensen Huang?

Huang comanda a Nvidia desde sua fundação, em 1993, e segue no cargo durante a investigação.

Para Dan Ives, da Yorkville Ives, a companhia poderia valer de 25% a 30% menos em um cenário de afastamento do CEO. O analista estima em cerca de 15% a chance de o conselho tomar essa decisão. Os US$ 429 bilhões, por sua vez, correspondem à variação já observada nos dois pregões.

O próximo compromisso da Nvidia com investidores está marcado para 17 de novembro, quando a companhia divulga o balanço trimestral. A data antecede em um dia a reunião solicitada pelas comissões da Câmara.

No balanço, os investidores terão uma atualização sobre a demanda por chips e as projeções de receita da fabricante enquanto a investigação segue em andamento.

Perguntas frequentes

Quanto a Nvidia perdeu em valor de mercado?

Cerca de US$ 429 bilhões entre os fechamentos de 6 e 10 de novembro, uma queda de 9,5%. Durante o pregão de terça, a perda acumulada chegou a cerca de US$ 435 bilhões às 13h38 em Nova York.

Quanto a perda da Nvidia equivale em reais?

Cerca de R$ 2,4 trilhões, na cotação do dólar no fechamento de terça (R$ 5,586). É o equivalente a cerca de 3,8 vezes o valor de mercado da Petrobras, que está entre R$ 623 bilhões e R$ 627 bilhões.

O que significa perder US$ 429 bilhões em valor de mercado?

É a redução no valor atribuído pelo mercado ao conjunto das ações da Nvidia, calculada a partir das cotações e do número estimado de ações. Caixa e resultado operacional são medidos separadamente.

O que o conselho da Nvidia investiga?

Um comitê de conselheiros independentes, com apoio de advogados externos, apura se Jensen Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Jensen Huang continua no comando da Nvidia?

Sim. O conselho reafirmou a confiança em Huang ao anunciar a investigação. O executivo se comprometeu a cooperar com a apuração.

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