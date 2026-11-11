Jensen Huang: fundador da Nvidia segue no comando da empresa enquanto o conselho conduz uma investigação independente (Benjamin Fanjoy/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h31.
Um caso extraconjugal envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, gerou uma crise que resultou na perda de US$ 429 bilhões no valor de mercado da empresa em apenas dois dias. A situação envolve suspeitas de espionagem e está sendo investigada pelo conselho da empresa e pelo Congresso americano, afetando a posição da Nvidia no mercado de tecnologia.
Um affair custou caro para a Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo. Nesta semana, um caso extraconjugal entre o CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, e uma empresária chinesa acusada de espionagem, Alice Huang, ganhou destaque no mundo todo.
Isso fez com que o executivo tivesse de publicar uma nota assumindo o relacionamento, além de ameaçar sua posição de liderança na companhia que fundou há três décadas. Mas, mais do que isso, o resultado foi uma perda estimada em cerca de US$ 429 bilhões em valor de mercado, cerca de R$ 2,4 trilhões na cotação atual do dólar, segundo dados compilados pela EXAME. É o equivalente a quase quatro vezes o valor de mercado da Petrobras, hoje em torno de R$ 625 bilhões.
Huang admitiu a infidelidade em uma mensagem aos funcionários no domingo, 8, sem citar o nome da mulher envolvida. O The New York Times identificou-a como a executiva chinesa Alice Huang e informou que autoridades americanas suspeitam que ela repassava informações a Pequim.
O governo chinês rejeitou a alegação. O conselho da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se o CEO foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira e reafirmou a confiança no executivo.
A Nvidia destoou do mercado na segunda-feira. Enquanto suas ações caíram 4,27%, a rival AMD subiu 13,3% e o Nasdaq avançou 2,7%.
Na terça, a Nvidia voltou a cair, desta vez em um pregão em que o Nasdaq também recuou, pressionado por dados de inflação nos Estados Unidos. As cotações mostram que a Nvidia caiu nos dois pregões, sem permitir isolar quanto da perda se deveu ao caso.
A ação da Nvidia saiu de US$ 186,64 no fechamento de sexta-feira, 6, para US$ 178,67 na segunda-feira, 9.
A primeira queda retirou cerca de US$ 193 bilhões do valor de mercado da companhia. Na terça-feira, 10, o papel recuou mais 5,47% e fechou a US$ 168,89, o que representou uma perda adicional estimada em US$ 236 bilhões.
Durante o pregão de terça, às 13h38 em Nova York, a ação era negociada a US$ 168,64. Naquele momento, a perda acumulada desde sexta chegava a cerca de US$ 435 bilhões.
O papel recuperou 25 centavos até o fechamento, e a Nvidia encerrou o dia avaliada em cerca de US$ 4,08 trilhões, ante US$ 4,51 trilhões na sexta. O cálculo usa as cotações do Yahoo Finance e uma base constante de aproximadamente 24,15 bilhões de ações.
Na cotação do dólar no fechamento de terça, R$ 5,586, os cerca de US$ 429 bilhões equivalem a R$ 2,4 trilhões. O valor de mercado da Petrobras está entre R$ 623 bilhões e R$ 627 bilhões, segundo o Investidor10 e o Google Finanças, o que coloca a perda da Nvidia em cerca de 3,8 vezes o valor da petroleira.
Para comparação, a B3 perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado em 26 de outubro, no primeiro pregão após o resultado da eleição presidencial, segundo a Elos Ayta. A perda da Nvidia em dois pregões equivale a mais de três vezes esse tombo.
Alice Huang foi executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura de inteligência artificial sediada em Singapura e cliente da Nvidia.
Uma afiliada do grupo na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de IA com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026, segundo registros comerciais citados pelo Times. O destino final dos equipamentos é uma das questões em aberto.
Washington restringe a exportação de determinados chips avançados para a China. Os presidentes de três comissões da Câmara americana pediram que Jensen Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice e sobre como a empresa protege informações sensíveis.
Ao anunciar sua apuração, o conselho da Nvidia afirmou que, até aquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos EUA tivessem sido comprometidos.
A pressão em Washington chega em um momento em que a Nvidia já enfrenta uma disputa mais apertada na China. A empresa respondeu por 34% dos embarques de aceleradores de IA no país no primeiro semestre de 2026, ante 28% da Huawei, segundo a IDC. O efeito comercial do caso dependerá, entre outros fatores, de eventuais mudanças nas licenças de exportação e no acesso a clientes chineses.
Huang comanda a Nvidia desde sua fundação, em 1993, e segue no cargo durante a investigação.
Para Dan Ives, da Yorkville Ives, a companhia poderia valer de 25% a 30% menos em um cenário de afastamento do CEO. O analista estima em cerca de 15% a chance de o conselho tomar essa decisão. Os US$ 429 bilhões, por sua vez, correspondem à variação já observada nos dois pregões.
O próximo compromisso da Nvidia com investidores está marcado para 17 de novembro, quando a companhia divulga o balanço trimestral. A data antecede em um dia a reunião solicitada pelas comissões da Câmara.
No balanço, os investidores terão uma atualização sobre a demanda por chips e as projeções de receita da fabricante enquanto a investigação segue em andamento.
Cerca de US$ 429 bilhões entre os fechamentos de 6 e 10 de novembro, uma queda de 9,5%. Durante o pregão de terça, a perda acumulada chegou a cerca de US$ 435 bilhões às 13h38 em Nova York.
Cerca de R$ 2,4 trilhões, na cotação do dólar no fechamento de terça (R$ 5,586). É o equivalente a cerca de 3,8 vezes o valor de mercado da Petrobras, que está entre R$ 623 bilhões e R$ 627 bilhões.
É a redução no valor atribuído pelo mercado ao conjunto das ações da Nvidia, calculada a partir das cotações e do número estimado de ações. Caixa e resultado operacional são medidos separadamente.
Um comitê de conselheiros independentes, com apoio de advogados externos, apura se Jensen Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.
Sim. O conselho reafirmou a confiança em Huang ao anunciar a investigação. O executivo se comprometeu a cooperar com a apuração.