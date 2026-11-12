Gov.br fora do ar: usuários relatam falhas no login nesta quinta-feira

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Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h23.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h26.
Usuários relataram falhas de acesso ao Gov.br em 12 de novembro de 2026. Na consulta ao Downdetector às 16h20, no horário de Brasília, o gráfico de 24 horas exibia pico de 808 notificações; login concentrava 49% dos relatos classificados, aplicativo 28% e site 21%. Os registros não representam o total de pessoas afetadas nem estabelecem a causa técnica da instabilidade. A conta Gov.br é usada para autenticação em diferentes serviços públicos.
As dificuldades para fazer login concentravam 49% dos relatos classificados pela plataforma. Problemas no aplicativo respondiam por 28%, e no site, por 21%.
Os números são registros enviados por usuários, não uma contagem de todas as pessoas afetadas. O pico de 808 corresponde ao maior ponto exibido no gráfico, e não ao total acumulado de reclamações no dia.
Nos comentários do Downdetector, usuários descrevem páginas que não carregam, falhas de autenticação e mensagens de erro ao tentar entrar na conta. Esses relatos não permitem, por si só, determinar a causa técnica da instabilidade nem confirmar que todos os serviços federais estejam indisponíveis.
O Gov.br funciona como uma identificação digital única: a mesma conta permite entrar em diferentes serviços públicos. Segundo o governo federal, ela dá acesso, por exemplo, aos serviços digitais do INSS, à Carteira de Trabalho Digital e ao seguro-desemprego.
Assim, um problema na autenticação pode dificultar a entrada em serviços integrados, mesmo quando o sistema de destino continua funcionando. Isso é diferente de afirmar que cada um desses serviços sofreu uma falha própria.
Dados do Downdetector consultados em 12 de novembro de 2026, às 16h20, no horário de Brasília.