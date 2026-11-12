Gov.br fora do ar: usuários relatam falhas no login nesta quinta-feira

Usuários do Gov.br relatam dificuldades para acessar a plataforma nesta quinta-feira, 12. Em consulta às 16h20, no horário de Brasília, o Downdetector indicava problemas no serviço e um pico de 808 notificações no gráfico das últimas 24 horas.

As dificuldades para fazer login concentravam 49% dos relatos classificados pela plataforma. Problemas no aplicativo respondiam por 28%, e no site, por 21%.

Os números são registros enviados por usuários, não uma contagem de todas as pessoas afetadas. O pico de 808 corresponde ao maior ponto exibido no gráfico, e não ao total acumulado de reclamações no dia.

O que os usuários relatam

Nos comentários do Downdetector, usuários descrevem páginas que não carregam, falhas de autenticação e mensagens de erro ao tentar entrar na conta. Esses relatos não permitem, por si só, determinar a causa técnica da instabilidade nem confirmar que todos os serviços federais estejam indisponíveis.

Por que a conta Gov.br afeta outros serviços

O Gov.br funciona como uma identificação digital única: a mesma conta permite entrar em diferentes serviços públicos. Segundo o governo federal, ela dá acesso, por exemplo, aos serviços digitais do INSS, à Carteira de Trabalho Digital e ao seguro-desemprego.

Assim, um problema na autenticação pode dificultar a entrada em serviços integrados, mesmo quando o sistema de destino continua funcionando. Isso é diferente de afirmar que cada um desses serviços sofreu uma falha própria.

Dados do Downdetector consultados em 12 de novembro de 2026, às 16h20, no horário de Brasília.