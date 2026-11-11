GTA 6: jogo da Rockstar estreia em 19 de novembro, dia em que a Logitech fará uma transmissão para celebrar a iniciativa. (Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14h51.
Quem trabalha na Logitech e quer passar a estreia de GTA 6, em 19 de novembro, em Vice City já tem um motivo para pedir folga. A fabricante de teclados, mouses e acessórios para games anunciou na terça-feira, 10, que dará um dia de folga para cerca de 7 mil funcionários jogarem videogame, segundo a revista Fortune.
O benefício, batizado de Logi Game Day, vale para a equipe global, incluindo estagiários. Cada pessoa pode escolher o jogo e tirar a folga até novembro de 2027. Quem quiser aproveitar o lançamento de GTA 6 poderá usar o dia em 19 de novembro. Na mesma data, a Logitech G fará uma transmissão ao vivo da sede em San José, na Califórnia.
A escolha da data também fica com cada funcionário: o lançamento de GTA 6 é uma opção, não uma exigência. Os escritórios continuarão abertos em 19 de novembro, segundo o Notebookcheck. A medida não significa, portanto, que as operações da Logitech serão interrompidas para a estreia.
A transmissão da Logitech G será comandada por Robin Piispanen, gerente-geral da divisão de games e ex-jogador competitivo. O comunicado cita, além de GTA 6, jogos como Forza e Call of Duty entre as possibilidades para aproveitar o benefício.
A empresa apresentou a iniciativa como uma forma de reconhecer habilidades que, na sua avaliação, podem ser úteis no trabalho, como concentração sob pressão e resolução de problemas. Em um levantamento divulgado pela própria Logitech, 81% dos jogadores ouvidos associaram os games a mais confiança, menos ansiedade e melhor desempenho no trabalho. O resultado registra a percepção dos entrevistados.
“Está na hora de deixar para trás o estereótipo de que jogar videogame é perda de tempo”, disse Hanneke Faber, CEO da Logitech, em comunicado.
A pesquisa citada pela fabricante não demonstra que um dia de videogame aumenta a produtividade: mede o que os participantes dizem perceber. A iniciativa também ainda não tem resultados divulgados que permitam comparar o desempenho dos funcionários antes e depois da folga.
A Logitech vende equipamentos usados tanto no trabalho quanto nos jogos, por meio da marca Logitech G. A defesa do benefício parte, assim, de uma empresa que também atua nesse mercado. No anúncio do Logi Game Day, a companhia não informa se a folga voltará a ser oferecida anualmente.
O pré-carregamento do jogo começou nesta terça-feira, 10, nos consoles. O recurso antecipa a transferência dos arquivos para quem comprou a versão digital, mas não libera a partida antes da estreia.
No PlayStation 5, é preciso reservar 212 GB de armazenamento. O acesso ao jogo está previsto para a meia-noite de 19 de novembro, no horário local, no PS5 e no Xbox Series X|S. A versão para computadores ainda não tem data anunciada.
A Rockstar concluiu a versão principal do título, segundo Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, empresa que controla o estúdio, na apresentação de resultados de segunda-feira, 9. Essa etapa, conhecida como Gold, não impede o lançamento de correções e atualizações posteriores.
Cada funcionário pode escolher o jogo que quiser, segundo a Fortune.
O benefício vale para cerca de 7 mil pessoas da equipe global da Logitech, incluindo estagiários.
O dia pode ser usado até novembro de 2027.
O jogo estreia à meia-noite de 19 de novembro de 2026, no horário local, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.