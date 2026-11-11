Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

GTA 6: Logitech dá dia de folga para 7 mil funcionários jogarem no lançamento

Logitech anuncia o Logi Game Day, um dia de folga para 7 mil funcionários jogarem videogame. A data pode ser 19 de novembro, dia da estreia de GTA 6.

GTA 6: jogo da Rockstar estreia em 19 de novembro, dia em que a Logitech fará uma transmissão para celebrar a iniciativa. (Reprodução)

GTA 6: jogo da Rockstar estreia em 19 de novembro, dia em que a Logitech fará uma transmissão para celebrar a iniciativa. (Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14h51.

Priorizar nos meus resultados Google

Quem trabalha na Logitech e quer passar a estreia de GTA 6, em 19 de novembro, em Vice City já tem um motivo para pedir folga. A fabricante de teclados, mouses e acessórios para games anunciou na terça-feira, 10, que dará um dia de folga para cerca de 7 mil funcionários jogarem videogame, segundo a revista Fortune.

O benefício, batizado de Logi Game Day, vale para a equipe global, incluindo estagiários. Cada pessoa pode escolher o jogo e tirar a folga até novembro de 2027. Quem quiser aproveitar o lançamento de GTA 6 poderá usar o dia em 19 de novembro. Na mesma data, a Logitech G fará uma transmissão ao vivo da sede em San José, na Califórnia.

Como funciona o Logi Game Day da Logitech?

A escolha da data também fica com cada funcionário: o lançamento de GTA 6 é uma opção, não uma exigência. Os escritórios continuarão abertos em 19 de novembro, segundo o Notebookcheck. A medida não significa, portanto, que as operações da Logitech serão interrompidas para a estreia.

A transmissão da Logitech G será comandada por Robin Piispanen, gerente-geral da divisão de games e ex-jogador competitivo. O comunicado cita, além de GTA 6, jogos como Forza e Call of Duty entre as possibilidades para aproveitar o benefício.

Por que a Logitech decidiu dar folga para jogar?

A empresa apresentou a iniciativa como uma forma de reconhecer habilidades que, na sua avaliação, podem ser úteis no trabalho, como concentração sob pressão e resolução de problemas. Em um levantamento divulgado pela própria Logitech, 81% dos jogadores ouvidos associaram os games a mais confiança, menos ansiedade e melhor desempenho no trabalho. O resultado registra a percepção dos entrevistados.

“Está na hora de deixar para trás o estereótipo de que jogar videogame é perda de tempo”, disse Hanneke Faber, CEO da Logitech, em comunicado.

A pesquisa citada pela fabricante não demonstra que um dia de videogame aumenta a produtividade: mede o que os participantes dizem perceber. A iniciativa também ainda não tem resultados divulgados que permitam comparar o desempenho dos funcionários antes e depois da folga.

A Logitech vende equipamentos usados tanto no trabalho quanto nos jogos, por meio da marca Logitech G. A defesa do benefício parte, assim, de uma empresa que também atua nesse mercado. No anúncio do Logi Game Day, a companhia não informa se a folga voltará a ser oferecida anualmente.

Quando GTA 6 é lançado e quanto espaço ocupa no PS5

O pré-carregamento do jogo começou nesta terça-feira, 10, nos consoles. O recurso antecipa a transferência dos arquivos para quem comprou a versão digital, mas não libera a partida antes da estreia.

No PlayStation 5, é preciso reservar 212 GB de armazenamento. O acesso ao jogo está previsto para a meia-noite de 19 de novembro, no horário local, no PS5 e no Xbox Series X|S. A versão para computadores ainda não tem data anunciada.

A Rockstar concluiu a versão principal do título, segundo Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, empresa que controla o estúdio, na apresentação de resultados de segunda-feira, 9. Essa etapa, conhecida como Gold, não impede o lançamento de correções e atualizações posteriores.

Perguntas frequentes

Os funcionários precisam jogar GTA 6 para tirar a folga?

Cada funcionário pode escolher o jogo que quiser, segundo a Fortune.

Quem tem direito ao Logi Game Day?

O benefício vale para cerca de 7 mil pessoas da equipe global da Logitech, incluindo estagiários.

A folga precisa ser no dia do lançamento?

O dia pode ser usado até novembro de 2027.

Quando GTA 6 será lançado?

O jogo estreia à meia-noite de 19 de novembro de 2026, no horário local, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Acompanhe tudo sobre:LogitechGamesAmbiente de trabalho

Mais de Tecnologia

Nvidia perde quase R$ 6 trilhões em oito pregões, quase 10x o valor da Petrobras

AirDrop não encontra o outro iPhone? O que conferir antes de desistir

Por que a aba do Chrome recarrega quando você volta para ela? Veja como resolver

Ransomware no varejo: dados sequestrado 62% e recuperação fica mais cara

Mais na Exame

Carreira

Sicredi dobrou de tamanho em cinco anos. Agora treina gerentes para decidir em cenários complexos

Pop

'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder': quantos episódios tem a 3ª temporada?

Future of Money

Empresas de capital aberto venderam 108 mil bitcoins em 2026 com migração para IA

Brasil

Após clima de inverno, temporais voltam ao Centro-Sul; veja previsão