Materazzi relembra cabeçada de Zidane após morte de Jesús de Miguel: 'E se fosse comigo?'

Vinte anos depois de um dos episódios mais marcantes da história das Copas do Mundo e às vésperas do confronto entre Itália e França na Nations League, Marco Materazzi trouxe à tona novamente a cabeçada recebida de Zinédine Zidane na decisão do Mundial de 2006.

Desta vez, porém, a lembrança veio acompanhada de uma reflexão sobre os riscos de um choque violento dentro de campo: a morte do atacante espanhol Jesús de Miguel fez o ex-zagueiro italiano pensar no que poderia ter acontecido com ele naquela final.

"A morte de Jesús de Miguel me fez agradecer a Deus por nada pior ter acontecido", declarou Materazzi em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

O atacante do Tenerife morreu depois de uma colisão com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante uma partida da segunda divisão espanhola. O lance provocou um trauma torácico, e o atacante não resistiu.

"Aquele goleiro foi acusado de homicídio culposo por uma falta. O que teria acontecido se tivesse acontecido comigo?", questionou Materazzi ao comparar os dois episódios.

O que Materazzi disse sobre Zidane?

A entrevista também retomou a divergência entre os dois ex-jogadores. Recentemente, Zidane afirmou que não sente orgulho da cabeçada, mas que não se arrepende do gesto. A declaração foi questionada por Materazzi, que acredita que o francês poderia ter encerrado a polêmica de outra maneira.

O italiano contou que teve uma oportunidade de conversar com Zidane em novembro de 2010, em um hotel de Milão, antes de uma partida entre Milan e Real Madrid. Segundo seu relato, ele tomou a iniciativa de se aproximar e apertar a mão do francês.

Materazzi afirmou que Zidane respondeu que o episódio pertencia ao passado e que não havia motivo para preocupação. O ex-zagueiro, porém, demonstrou frustração porque, posteriormente, o francês teria negado o encontro e dito que pensava estar diante de um torcedor.

A cabeçada aconteceu na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2006, entre Itália e França, em Berlim. Após uma troca de provocações, Zidane atingiu o peito de Materazzi com a cabeça e recebeu cartão vermelho. A decisão terminou empatada em 1 a 1, e a seleção italiana conquistou o título na disputa de pênaltis.