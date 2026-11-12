Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O médico e escritor Drauzio Varella foi eleito nesta quinta-feira, 12, para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Em sua primeira candidatura, recebeu 29 votos e conquistou a cadeira 32, que ficou vaga após a morte do jornalista Zuenir Ventura, em setembro.

A eleição reuniu 18 candidatos. O dramaturgo Sérgio Fonta obteve oito votos, enquanto os demais concorrentes, entre eles a artista plástica Anna Bella Geiger, não foram votados.

Aos 83 anos, Drauzio se torna a décima pessoa mais velha eleita para a instituição. A posse ocorrerá em 2027, após o recesso da Academia. Esta foi a primeira eleição da ABL no ano.

De “Estação Carandiru” aos relatos da medicina

Com 20 livros publicados, Drauzio reúne na literatura experiências do exercício da medicina, do trabalho em presídios e de sua vida pessoal.

Sua obra de maior projeção, “Estação Carandiru”, recebeu o prêmio Jabuti de livro do ano em 2000. O relato chegou ao cinema em 2003, em uma adaptação dirigida por Hector Babenco.

A produção do escritor inclui “Carcereiros”, “Prisioneiras” e “Por um Fio”, ligados à sua atuação profissional. Em “O Médico Doente” e “Correr”, ele aborda experiências pessoais. Seu livro mais recente, “O Sentido das Águas”, trata de viagens pelo rio Negro.

Drauzio também publicou as memórias de “O Exercício da Incerteza”, o livro infantil “Nas Ruas do Brás” e a coletânea de crônicas “A Teoria das Janelas Quebradas”.

Na televisão, passou a participar regularmente da programação da TV Globo em 15 de outubro de 2000. Desde então, apresentou séries de reportagens sobre saúde, sobretudo no Fantástico. Sua atuação na comunicação inclui a divulgação de informações sobre prevenção e tratamento da Aids e o combate ao tabagismo.

Médicos também integram a história da Academia

A entrada de Drauzio dá continuidade à presença de médicos na ABL. Oswaldo Cruz e Ivo Pitanguy estiveram entre os integrantes da instituição. Paulo Niemeyer Filho ocupa atualmente a cadeira 12.

Antes da eleição desta quinta-feira, a mudança mais recente na composição da Academia havia ocorrido em abril, com a posse do escritor amazonense Milton Hatoum na cadeira 6.

O recorde de idade na eleição para a ABL pertence a Cleonice Berardinelli. Eleita em 2009, aos 93 anos, ela permaneceu na instituição por 13 anos.