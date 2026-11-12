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Microsoft 365 caiu? Pacote Office da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

Usuários relatam falhas no carregamento, no login e no recebimento de mensagens; Microsoft diz que parte da infraestrutura está sobrecarregada nas Américas

Microsoft: empresa de software aposta fortemente na IA. (Divulgação/Getty Images)

Microsoft: empresa de software aposta fortemente na IA. (Divulgação/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h06.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h21.

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O Microsoft 365, pacote de aplicativos da Microsoft incluindo e-mail, planilhas e documentos, enfrentou instabilidades em 12 de julho. Usuários relataram problemas no carregamento de páginas, recebimento de e-mails e login. A Microsoft confirmou sobrecarregamento da infraestrutura e está investigando os problemas.

O Microsoft 365, pacote de aplicativos de produtividade e e-mail da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector. O Outlook também foi afetado.

O principal problema, segundo os usuários, era no carregamento da página. O recebimento de mensagens e o login também estavam instáveis.

O que diz a Microsoft?

Pela conta Microsoft 365 Status no X, a empresa informou mais cedo que investigava problemas de usuários ao acessar ou usar funções do Teams na América do Norte. Depois, afirmou que a falha no Teams havia sido corrigida e que o impacto estava "totalmente resolvido", segundo a Reuters.

Em seguida, a Microsoft afirmou que "está investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas para acessar caixas de correio" do Exchange Online por meio de "vários métodos de conexão nas Américas". Segundo a empresa, o problema também pode afetar a conectividade do Microsoft 365 para usuários de outras regiões.

"Constatamos que parte da infraestrutura está sobrecarregada em várias regiões, o que provavelmente está contribuindo para os erros de conectividade", afirmou a empresa.

A companhia diz ter identificado uma possível causa e trabalha em uma correção. Até a publicação desta matéria, a Microsoft não havia informado uma previsão para a normalização completa do serviço.

*Mais informações em instantes

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