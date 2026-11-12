Microsoft 365 caiu? Pacote Office da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

O Microsoft 365, pacote de aplicativos de produtividade e e-mail da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector. O Outlook também foi afetado.

O principal problema, segundo os usuários, era no carregamento da página. O recebimento de mensagens e o login também estavam instáveis.

O que diz a Microsoft?

Pela conta Microsoft 365 Status no X, a empresa informou mais cedo que investigava problemas de usuários ao acessar ou usar funções do Teams na América do Norte. Depois, afirmou que a falha no Teams havia sido corrigida e que o impacto estava "totalmente resolvido", segundo a Reuters.

Em seguida, a Microsoft afirmou que "está investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas para acessar caixas de correio" do Exchange Online por meio de "vários métodos de conexão nas Américas". Segundo a empresa, o problema também pode afetar a conectividade do Microsoft 365 para usuários de outras regiões.

"Constatamos que parte da infraestrutura está sobrecarregada em várias regiões, o que provavelmente está contribuindo para os erros de conectividade", afirmou a empresa.

A companhia diz ter identificado uma possível causa e trabalha em uma correção. Até a publicação desta matéria, a Microsoft não havia informado uma previsão para a normalização completa do serviço.

*Mais informações em instantes