Ação da Nvidia cai 8% no 'after' de NY e perde quase 3 Petrobras em valor de mercado

O que aconteceu? A ação da Nvidia recuava 7,54% no after hours desta quarta-feira, 11, para US$ 160,63 , depois de fechar o pregão regular em alta de 2,87%.

recuava no after hours desta quarta-feira, 11, para , depois de fechar o pregão regular em alta de 2,87%. A queda equivale a uma perda de cerca de US$ 308 bilhões em valor de mercado, ou quase três Petrobras .

em valor de mercado, ou quase . Segundo o Wall Street Journal , o conselho da empresa prepara a saída do cofundador e CEO Jensen Huang após virem à tona dois casos extraconjugais.

, o conselho da empresa prepara a saída do cofundador e CEO após virem à tona dois casos extraconjugais. Um deles envolve Alice Huang, empresária chinesa suspeita de espionagem.

A ação da Nvidia (NVDA) despencou no after hours de Nova York nesta quarta-feira, 11, depois de reportagens indicarem que o conselho de administração prepara a saída de Jensen Huang, cofundador e CEO da companhia. Às 19h54, o papel caía 7,54%, a US$ 160,63, segundo cotação do Investing.com.

No pregão regular, a ação havia fechado em alta de 2,87%, a US$ 173,73, com a empresa avaliada em US$ 4,08 trilhões. Mantida a queda do after, a Nvidia perde cerca de US$ 308 bilhões em valor de mercado e passa a valer algo próximo de US$ 3,77 trilhões.

A perda equivale a quase três Petrobras. A estatal brasileira vale R$ 623,18 bilhões na bolsa, o que corresponde a cerca de US$ 112 bilhões com o dólar a R$ 5,56. Com o tombo do after, a Nvidia apaga do seu valor o equivalente a 2,7 Petrobras.

O que pesa sobre Jensen Huang

Segundo o Wall Street Journal, o conselho da Nvidia se prepara para afastar Huang depois de virem a público dois relacionamentos extraconjugais do executivo. Os conselheiros podem se reunir ainda nesta quarta-feira para discutir o futuro do CEO.

Uma reportagem do New York Times publicada na tarde desta quarta afirma que Huang manteve um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da Nvidia, executiva que se reporta diretamente a ele.

No fim de semana, Huang já havia admitido um caso com Alice Huang, empresária chinesa suspeita de atuar como espiã. Esse relacionamento concentra a maior parte do escrutínio.

Autoridades americanas estariam avaliando se a relação abriu brechas para que informações sensíveis de negócios ou de tecnologia chegassem a Pequim.

O conselho também analisa se os relacionamentos criaram conflitos de interesse ou expuseram a empresa a riscos de segurança. A Nvidia abriu uma investigação independente, conduzida com apoio de advogados externos, e afirma não ter motivos para acreditar que segredos comerciais ou informações de segurança nacional tenham sido comprometidos.

Semana de volatilidade para a ação

O after hours desta quarta interrompe uma tentativa de recuperação. Os papéis da Nvidia recuaram 4,3% na segunda-feira e mais 5,5% na terça, antes de estancar as perdas e subir 2,9% no pregão de hoje.

Huang fundou a Nvidia em 1993 e conduziu a transformação da empresa, antes conhecida sobretudo pelas placas de vídeo, na principal fornecedora de chips para inteligência artificial, computação em nuvem e data centers.

Para o mercado, o executivo é visto como peça central desse sucesso, e uma troca no comando traria incerteza num momento crítico para a companhia e para o setor de IA.

A Nvidia tem a divulgação de seu próximo balanço marcada para 17 de novembro.