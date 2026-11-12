Petrobras quer triplicar participação de mercado em biodiesel, diz presidente da PBio

A Petrobras quer triplicar sua participação no mercado brasileiro de biodiesel no longo prazo. A meta é passar dos atuais 3% para uma fatia entre 9% e 10%, segundo o presidente da Petrobras Biocombustível (PBio), Alex Gasparetto.

O plano de expansão contrasta, no curto prazo, com as dificuldades enfrentadas pelo setor em 2026. Com margens pressionadas e o adiamento do aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, a subsidiária da Petrobras pretende manter suas duas fábricas em operação mínima até que as condições econômicas permitam elevar a produção.

"Hoje a Pbio tem cerca de 3% do market share brasileiro de biodiesel. Nossa intenção é primeiro aumentar a utilização das plantas atuais. A gente também prospecta possíveis parceiros para poder ampliar o nosso share em biodiesel, mas a longo prazo, podendo chegar a 9%, 10% de share", diz Gasparetto, em entrevista à EXAME durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado em Florianópolis (SC).

Atualmente, a PBio opera duas usinas de biodiesel, em Montes Claros (MG) e Candeias (BA). Uma terceira unidade, em Quixadá (CE), está desativada e poderá voltar a funcionar caso os estudos de viabilidade econômica resultem em uma decisão favorável de investimento.

No curto prazo, entretanto, a prioridade é preservar a rentabilidade das operações existentes.

"No momento, a gente está lidando com o mercado espremido de margem. Então a gente vai rodar as nossas plantas num patamar mínimo", diz Gasparetto.

"Com um aumento de mandato, a gente está pronto para aumentar a nossa produção."

Biodiesel enfrenta crise de rentabilidade

O principal obstáculo para a expansão da produção é a estagnação da demanda doméstica de biodiesel, depois que o governo adiou a elevação da mistura obrigatória do biocombustível ao diesel.

Atualmente, o percentual é de 15%, conhecido como B15. A Lei do Combustível do Futuro prevê aumentos graduais até atingir 20% em 2030, mas condiciona a ampliação à comprovação da viabilidade técnica das novas misturas.

O avanço para o B16, esperado para março deste ano, não ocorreu. Enquanto isso, o setor ampliou sua capacidade produtiva para atender uma demanda que não se concretizou.

"Quando essa demanda não vem, a indústria fica com uma capacidade ociosa muito grande e, portanto, pressionada em preços e margens", diz Gasparetto.

Alex Gasparetto em conversa com a EXAME durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro (Reprodução/CBA/Exame)

Um levantamento do BiodieselBR mostrou que a indústria acumulou 17 semanas com margens estimadas negativas em 2026, considerando os dados disponíveis até o final de outubro. É o pior resultado da série, acima das 13 semanas registradas em 2022.

O indicador considera os preços médios de venda e os custos das principais matérias-primas, como óleo de soja e metanol, mas não representa necessariamente o resultado contábil de cada fabricante.

"O setor de biodiesel, em 2026, rodou diversas semanas com margens negativas. Isso não é sustentável", afirma o presidente da PBio.

Gasparetto aposta na aprovação do aumento da mistura obrigatória para 16% ou até 17% em 2027, após a conclusão dos testes técnicos. "A gente aguarda com muita expectativa que, assim que ocorra a conclusão dos testes, o CNPE se reúna e aprove o aumento de mandato para B16 ou até mesmo B17, compensando um ano de atraso", diz.

A proposta de elevar a mistura para 17% já havia sido defendida por 43 entidades ligadas ao agronegócio e à indústria em março.

A definição depende dos testes coordenados pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

O governo informou nesta semana um cronograma atualizado. Segundo Marlon Arraes, responsável pela área de biocombustíveis do MME, os testes para a mistura B20 deverão ser concluídos em março de 2027, com a possibilidade de deliberação em maio ou outubro.

25 mil toneladas de biodiesel para a Europa

Enquanto aguarda uma recuperação da demanda doméstica, a PBio busca ampliar sua presença no mercado internacional.

Segundo Gasparetto, a subsidiária já exportou 25 mil toneladas de biodiesel para a Europa em 2026, aproveitando a demanda por combustíveis renováveis certificados.

"Esse ano a gente já exportou 25 mil toneladas de biodiesel para o mercado europeu. É um número bastante expressivo", diz.

As operações são realizadas a partir da unidade de Candeias, na Bahia, e fazem parte da estratégia de diversificação dos mercados atendidos pela companhia.

Usina de Biocombustível de Candeias (BA) (Petrobras/Divulgação)

Transporte marítimo

Outra oportunidade está no fornecimento de biodiesel para o transporte marítimo, que enfrenta crescente pressão internacional para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.

Gasparetto revelou que a PBio forneceu em novembro uma carga de 2 mil toneladas de biodiesel à Petrobras para produção do Bunker B24, combustível marítimo que contém 24% de biodiesel e 76% de combustível de origem fóssil.

"A gente forneceu esse mês mesmo uma carga de 2 mil toneladas pra Petrobras pra fazer Bunker B24. Então esse mercado já está começando a acontecer", diz.

A Petrobras já comercializa o produto no Porto de Rio Grande (RS) e trabalha para ampliar sua oferta ao Porto de Santos (SP). A estatal também havia realizado operações com combustível marítimo renovável em parceria com a Vale, utilizando óleo de cozinha usado como matéria-prima.

O principal desafio para ampliar as vendas, segundo Gasparetto, é a certificação das matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel.

Atualmente, a PBio utiliza principalmente insumos residuais para atender aos padrões internacionais de sustentabilidade. O executivo defende que o Brasil avance no reconhecimento da cadeia da soja como fonte de matéria-prima certificada.

"Hoje a gente não consegue ter a escala de biocombustíveis certificado para atender essa demanda gigante que é o mercado de navegação", diz.

Reabertura de Quixadá

Outra possibilidade de crescimento está na retomada das operações da usina de Quixadá, no Ceará, desativada desde 2016.

Segundo Gasparetto, o projeto está em estágio avançado de avaliação, mas ainda depende de uma decisão formal de investimento.

"Ainda não tem uma decisão tomada de aprovação de investimento", afirma.

O executivo considera que as condições econômicas da unidade melhoraram com a expansão da produção agrícola no Matopiba, região que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

O crescimento da oferta de grãos, especialmente no oeste baiano e no Piauí, aumentou a disponibilidade de matérias-primas mais próximas da fábrica.

"A gente tem todo um cenário favorável para abertura de Quixadá, mas a gente ainda está estruturando o modelo de negócio", diz Gasparetto.

A unidade poderia atender tanto à demanda por biodiesel no mercado doméstico quanto ao crescimento das exportações e do consumo de combustíveis marítimos renováveis.

A retomada da unidade já vinha sendo discutida pela Petrobras. Em entrevista à EXAME, a presidente da estatal, Magda Chambriard, antecipou os planos de reativação da planta industrial no Ceará como parte da estratégia de expansão em biocombustíveis.

Petrobras prevê US$ 4,8 bilhões em investimentos em bioprodutos

A expansão da PBio faz parte da estratégia mais ampla da Petrobras de ampliar sua atuação em energias renováveis.

O plano de negócios da estatal para o período de 2026 a 2030 prevê US$ 4,8 bilhões em investimentos em bioprodutos, distribuídos entre etanol, biodiesel, biometano e biorrefino.

Segundo Gasparetto, a escolha dos biocombustíveis como prioridade decorre da possibilidade de aproveitar a estrutura logística, industrial e comercial que a Petrobras já utiliza em suas operações tradicionais de petróleo e gás.

No etanol, a empresa pretende crescer por meio de parcerias com companhias já estabelecidas no setor, sem necessariamente adquirir operações agrícolas.

"A Petrobras não tem a intenção de entrar no agronegócio. Esse não é o negócio da Petrobras", diz.

Parte dessa estratégia para o etanol teve novo desdobramento nesta quinta-feira, 12. A estatal anunciou um acordo de R$ 620 milhões para adquirir os 70% da Logum Logística que ainda não possuía.

A empresa opera mais de mil quilômetros de dutos para transporte de etanol entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A aquisição, ainda sujeita à aprovação do Cade, permitirá à Petrobras assumir o controle de uma infraestrutura estratégica para o escoamento do biocombustível, especialmente diante da expansão do etanol de milho no Centro-Oeste

A estatal também projeta uma nova planta na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (SP), com capacidade de processamento de até 15 mil barris por dia para produção de combustíveis renováveis, incluindo combustível sustentável de aviação (SAF).

A aposta da Petrobras em biocombustíveis ocorre em um momento de expansão dos investimentos em combustíveis renováveis no Brasil, incluindo novas tecnologias de produção e alternativas para reduzir as emissões dos setores de transporte aéreo e marítimo.

Para Gasparetto, o crescimento desses negócios faz parte de uma estratégia de diversificação que não pressupõe a substituição completa do petróleo.

A companhia considera que os combustíveis fósseis continuarão relevantes até meados do século, mas pretende ampliar a participação das fontes renováveis em suas receitas nas próximas décadas.