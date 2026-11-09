Quando Jensen Huang reúne a cúpula da Nvidia, a conversa pode envolver cerca de 60 pessoas que respondem diretamente a ele. O fundador não gosta de reuniões individuais. Prefere discutir problemas, decisões e até erros diante do grupo. Foi assim que descreveu sua rotina em uma conversa com Patrick Collison, CEO da Stripe, em 2024: pouca distância entre os principais executivos e o homem que criou a empresa.

Esse modo de administrar ajuda a explicar por que uma possível saída de Huang seria mais complexa do que trocar o nome na porta do presidente. A Nvidia cresceu com seu fundador no centro das decisões. Agora, o conselho precisa investigar o executivo sem desorganizar uma companhia cuja liderança foi construída ao redor dele.

Huang continua no cargo. O conselho mantém publicamente a confiança em sua gestão, mesmo após abrir uma investigação independente sobre relatos de que ele teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Não há renúncia, afastamento ou substituto anunciado.

Uma empresa organizada ao redor do fundador

Na conversa com Collison, Huang explicou que queria evitar que informações importantes ficassem restritas a uma ou duas pessoas. Se havia um problema a resolver, todos deveriam ouvir o raciocínio e participar. Até o feedback podia ser dado diante dos colegas, para que o aprendizado fosse coletivo.

A estrutura encurta o caminho até o CEO, mas também o coloca no centro de uma rede extensa de executivos. O fundador acompanha áreas que vão de memória e redes a processadores.

Existe, ao mesmo tempo, uma diretoria profissional com funções bem definidas. A página de governança da Nvidia lista Colette Kress nas finanças, Nick Parker nas operações comerciais globais, Debora Shoquist nas operações e Tim Teter no jurídico. Parker chegou em agosto de 2026, vindo da Microsoft, segundo sua biografia oficial.

Esse grupo sustenta a operação cotidiana. Uma sucessão, porém, teria de redistribuir também o papel que Huang exerce na estratégia, nas decisões de produto e nas relações com parceiros.

Os Huang dentro da Nvidia

A família também faz parte dessa estrutura. Madison Huang, filha do CEO, é diretora sênior de marketing de produto e marketing técnico das plataformas de IA física, de acordo com a Nvidia. A área leva inteligência artificial para robôs, fábricas e outros sistemas que interagem com o mundo real.

Seu trabalho inclui Omniverse, voltado à simulação, Cosmos e a plataforma de robótica Isaac. A equipe cuida do lançamento comercial dessas tecnologias e da aproximação com desenvolvedores. Antes da Nvidia, Madison trabalhou com marketing no grupo de luxo LVMH e fez MBA na London Business School.

O filho, Spencer Huang, também atua em robótica. A biografia em seu blog técnico da Nvidia o apresenta como responsável por uma linha de produtos de software para o setor. Seu trabalho envolve simulação, geração de dados sintéticos e autonomia de máquinas, de manipuladores industriais a robôs humanoides. Ele fez MBA com foco em inteligência artificial na Universidade de Nova York.

O círculo familiar inclui ainda Nico Caprez, marido de Madison e vice-presidente de crescimento global de infraestrutura de IA. Segundo sua biografia apresentada ao Milken Institute, ele trabalha na expansão da infraestrutura com provedores de nuvem, empresas e parceiros. Antes, passou pela consultoria BCG e por análise de investimentos.

São posições em áreas nas quais a Nvidia busca ampliar seus negócios para além da venda de chips. Isso dá à família presença em diferentes frentes da companhia, mas não estabelece uma linha de sucessão.

Poder de gestão não é controle absoluto

O peso de Huang na Nvidia vai além de sua participação acionária. O fundador possui cerca de 3,6% das ações e não tem uma classe especial de papéis que lhe assegure controle majoritário de votos. Sua influência está ligada também ao conhecimento técnico, às relações comerciais e à posição construída desde a fundação, em 1993.

É nesse ambiente que o conselho conduz a investigação. Um comitê de integrantes independentes, com apoio jurídico externo, examinará os relatos sobre uma possível operação de inteligência. O conselho afirmou não ter motivo para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional americana tenham sido comprometidos, mas disse que analisará as informações disponíveis.

As suspeitas envolvem Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed. Segundo o New York Times, autoridades americanas concluíram que ela atuava para a inteligência chinesa. Alice e Jensen não são parentes. A China negou as acusações, classificando-as como infundadas, segundo a Associated Press.

Huang admitiu uma relação extraconjugal em mensagem aos funcionários, sem identificar a outra pessoa, e prometeu cooperar com a investigação. Não admitiu espionagem nem vazamento de informações.

Por enquanto, o conselho escolheu investigar e manter Huang no comando. O impasse expõe uma questão que vai além do episódio pessoal: como preparar uma Nvidia capaz de funcionar sem o fundador que, há mais de três décadas, ocupa o centro de sua gestão.

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Perguntas frequentes

Jensen Huang foi afastado da Nvidia? Não. Até 9 de novembro de 2026, a companhia mantinha Huang como CEO e o conselho declarava confiança em sua liderança durante a investigação.

Os filhos de Jensen Huang trabalham na Nvidia? Sim. Madison atua no marketing das plataformas de IA física e Spencer trabalha com produtos de software para robótica.