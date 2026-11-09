Quem é Alice Huang, a executiva sob suspeita de espionagem no caso Nvidia

Na foto de um encontro da feira Computex, em Taipei, Alice Huang aparece sentada ao lado de Jensen Huang. À mesa, também estão executivos das empresas de tecnologia Gigabyte e NetThunder.

A imagem foi publicada pela NetThunder em junho de 2024, no LinkedIn, com uma legenda que a apresentava como Alice Wong, presidente do conselho da Megaspeed. Era uma foto de negócios entre gente que vendia, comprava ou instalava os equipamentos usados para construir centros de dados.

Mais de dois anos depois, aquela imagem voltou a circular por outro motivo. O The New York Times identificou a mulher como Alice Huang, também conhecida como Huang Le, e afirmou que autoridades dos Estados Unidos suspeitavam que ela repassava informações a Pequim.

Segundo o jornal, investigadores americanos avaliaram que ela teria sido recrutada pela inteligência chinesa para obter informações sobre o chefe da Nvidia.

Alice é apontada como uma suposta espiã, mas o documento de inteligência citado nas reportagens segue sigiloso. A China nega as acusações.

O que se sabe até agora é que, durante a passagem de Alice pela empresa que comprava equipamentos da Nvidia, ela esteve presente no mesmo circuito de negócios de seu fundador.

O que os registros dizem sobre a carreira de Alice Huang?

A etapa mais bem documentada começa em Singapura. A empresa que viria a se chamar Megaspeed International foi registrada em 2015 com o nome de 7Road International, ligado ao setor chinês de jogos.

Em março de 2023, a companhia adotou o novo nome e Alice assumiu como diretora-geral, segundo registros empresariais consultados pelo jornal singapurense The Business Times. Naquele mesmo mês, a propriedade da empresa foi transferida para uma sociedade chamada Huang Le Limited.

A estrutura mudou de novo em novembro. A Swiftdata, empresa do empresário singapurense Tan Yong Pong, tornou-se a acionista registrada da Megaspeed, e Alice deixou formalmente a diretoria.

A fotografia de Taipei, tirada meses depois e divulgada com um título que ainda a vinculava à companhia, mostra como a apresentação pública de Alice diferia do que constava nos registros.

O alcance de sua atuação após a saída formal segue incerto. Em outubro de 2026, Jensen disse à Bloomberg que ela já não trabalhava na Megaspeed. A Reuters informou que não conseguiu confirmar a situação profissional atual da executiva.

Antes de 2023, a trajetória é mais difícil de reconstituir. Uma ficha na plataforma chinesa de fundos privados Simuwang, em nome de uma executiva chamada Huang Le, atribui a ela passagens como repórter pela Hunan TV e pela emissora estatal CCTV, além de cargos no HSBC, na corretora CITIC Securities e na gestora Shanghai Hexi.

A AFP não conseguiu verificar o conteúdo ou a autoria da ficha. A agência EFE localizou uma Huang Le numa lista histórica da associação chinesa de gestores de ativos, mas não pôde estabelecer se era a mesma empresária que dirigiu a Megaspeed.

Como a Megaspeed entrou na mira dos EUA?

A Megaspeed vende acesso à capacidade de computação. Seus clientes podem usar pela internet os servidores instalados em centros de dados para treinar e rodar modelos de inteligência artificial. Entre os sistemas anunciados pela empresa estão equipamentos com processadores H100 e GB200 da Nvidia, projetados para executar em paralelo os cálculos exigidos por esses modelos.

Uma empresa ligada à Megaspeed na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de IA com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026, segundo registros comerciais citados pelo Times.

O período começou depois que Alice deixou a diretoria registrada em Singapura. Os dados dão a dimensão das compras, enquanto o papel pessoal dela nas transações permanece sem documentação pública.

Os Estados Unidos investigam se a Megaspeed ajudou a China a obter processadores sujeitos a restrições de exportação, segundo a Reuters. Há duas perguntas distintas nessa apuração. Uma é para onde foram os servidores depois que chegaram ao Sudeste Asiático. Outra é quem podia usar os chips à distância, já que o acesso pode ser vendido por um fornecedor de nuvem como a Megaspeed.

A Megaspeed negou envolvimento em transferências ilegais. Jensen afirmou à Bloomberg que a Nvidia verificou as instalações da cliente e não encontrou desvio ilegal de chips à China.

A fabricante passou a exigir monitoramento de novos parceiros de nuvem no Sudeste Asiático, segundo a Bloomberg. Em Singapura, a polícia confirmou que investiga a Megaspeed. O governo do país afirmou que suas autoridades não abriram uma investigação separada sobre os supostos vínculos de Alice com a inteligência chinesa.

O que se sabe sobre a relação com Jensen Huang

Os dois têm o mesmo sobrenome e, segundo o Times, não são parentes. A data em que se conheceram permanece incerta. Depois da foto de 2024, eles voltaram a aparecer juntos em maio de 2025, em outro encontro durante a Computex. Imagens examinadas pela AFP mostram Alice entre os convidados de um jantar oferecido por Jensen em Taipei.

No fim de outubro de 2026, após a primeira reportagem sobre a suspeita de espionagem, Jensen descreveu à Bloomberg suas interações com Alice como semelhantes às que mantinha com outros clientes.

Em 8 de novembro, admitiu em carta aos funcionários que havia sido infiel à esposa. A mensagem não menciona Alice pelo nome. Segundo a Associated Press, Jensen havia reconhecido ao conselho que teve uma relação íntima com a executiva identificada pelo Times.

O que sustenta a suspeita de espionagem

Segundo o Times, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, supervisionou a elaboração de um memorando sigiloso que circulou entre autoridades antes de uma viagem de Donald Trump à China em maio.

Pessoas informadas sobre o caso disseram ao jornal que a avaliação se baseava em vigilância eletrônica de Alice e que autoridades americanas suspeitavam de seu recrutamento pelo Ministério da Segurança do Estado da China. Nesta segunda-feira, 9, a diplomacia chinesa voltou a classificar a acusação como infundada.

O conselho da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se Jensen foi alvo de inteligência estrangeira. Ao anunciar a medida, afirmou que até então não tinha motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos EUA tivessem sido comprometidos.

Três presidentes de comissões da Câmara dos Representantes também pediram que o CEO explique, em uma reunião a portas fechadas, seus contatos com Alice e os procedimentos da empresa para proteger informações sensíveis.

Alice não respondeu às tentativas de contato do Times, e a Reuters informou nesta segunda-feira que não conseguiu localizá-la para pedir um comentário. As reportagens disponíveis ainda deixam em aberto quando teria ocorrido o suposto recrutamento e que informação, se alguma, ela teria obtido de Jensen ou repassado a Pequim.