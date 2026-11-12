O Teams caiu? App da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

O Teams, app de comunicação corporativa da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector. O Outlook e o Microsoft 365 também foram afetados.

As queixas começaram a se acumular por volta das 14h30 (horário de Brasília). Às 15h27, o DownDetector registrava mais de 130 mil relatos de problemas no Outlook, mais de 46 mil no Microsoft 365 e cerca de 3 mil no Teams. O número de notificações não corresponde necessariamente ao total de usuários afetados.

Além do e-mail e do app de reuniões, usuários relataram falhas em outros serviços da empresa, como OneDrive e Copilot. Algumas organizações, incluindo universidades, ficaram sem acesso aos seus sistemas de e-mail.

O que diz a Microsoft?

Pela conta Microsoft 365 Status no X, a empresa informou mais cedo que investigava problemas de usuários ao acessar ou usar funções do Teams na América do Norte. Depois, afirmou que a falha no Teams havia sido corrigida e que o impacto estava "totalmente resolvido".

Em seguida, a Microsoft afirmou que "está investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas para acessar caixas de correio" do Exchange Online por meio de "vários métodos de conexão nas Américas". Segundo a empresa, o problema também pode afetar a conectividade do Microsoft 365 para usuários de outras regiões.

"Constatamos que parte da infraestrutura está sobrecarregada em várias regiões, o que provavelmente está contribuindo para os erros de conectividade", afirmou a empresa.

A companhia diz ter identificado uma possível causa e trabalha em uma correção. Até a publicação desta matéria, a Microsoft não havia informado uma previsão para a normalização completa do serviço.

O que fazer enquanto o serviço não volta?

Usuários afetados podem acompanhar as atualizações na página de status do Microsoft 365 e no perfil @MSFT365Status no X.

Em alguns casos, alternar entre o aplicativo para computador, a versão web e o app de celular pode ajudar, já que a Microsoft relatou falhas em diferentes métodos de conexão.

Para reuniões urgentes, a recomendação é combinar um canal alternativo com os participantes.

*Mais informações em instantes