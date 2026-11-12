O Teams caiu? App da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

(Jaap Arriens/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h21.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h25.
O artigo relata uma instabilidade no aplicativo Teams da Microsoft e no Outlook em 12 de abril, com usuários relatando problemas de acesso. A Microsoft confirmou que está investigando os problemas, atribuindo-os a sobrecarga de infraestrutura em várias regiões das Américas, mas ainda não forneceu uma previsão para a normalização completa do serviço.
O Teams, app de comunicação corporativa da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector. O Outlook e o Microsoft 365 também foram afetados.
As queixas começaram a se acumular por volta das 14h30 (horário de Brasília). Às 15h27, o DownDetector registrava mais de 130 mil relatos de problemas no Outlook, mais de 46 mil no Microsoft 365 e cerca de 3 mil no Teams. O número de notificações não corresponde necessariamente ao total de usuários afetados.
Além do e-mail e do app de reuniões, usuários relataram falhas em outros serviços da empresa, como OneDrive e Copilot. Algumas organizações, incluindo universidades, ficaram sem acesso aos seus sistemas de e-mail.
Pela conta Microsoft 365 Status no X, a empresa informou mais cedo que investigava problemas de usuários ao acessar ou usar funções do Teams na América do Norte. Depois, afirmou que a falha no Teams havia sido corrigida e que o impacto estava "totalmente resolvido".
Em seguida, a Microsoft afirmou que "está investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas para acessar caixas de correio" do Exchange Online por meio de "vários métodos de conexão nas Américas". Segundo a empresa, o problema também pode afetar a conectividade do Microsoft 365 para usuários de outras regiões.
"Constatamos que parte da infraestrutura está sobrecarregada em várias regiões, o que provavelmente está contribuindo para os erros de conectividade", afirmou a empresa.
A companhia diz ter identificado uma possível causa e trabalha em uma correção. Até a publicação desta matéria, a Microsoft não havia informado uma previsão para a normalização completa do serviço.
Usuários afetados podem acompanhar as atualizações na página de status do Microsoft 365 e no perfil @MSFT365Status no X.
Em alguns casos, alternar entre o aplicativo para computador, a versão web e o app de celular pode ajudar, já que a Microsoft relatou falhas em diferentes métodos de conexão.
Para reuniões urgentes, a recomendação é combinar um canal alternativo com os participantes.
*Mais informações em instantes