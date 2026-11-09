Filha de Jensen Huang cancela viagem e altera evento da Nvidia na Coreia

Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante a GTC em março de 2026: conselho abriu investigação independente (SAM YEH/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h09.
Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 09h14.
Madison Huang, diretora sênior da Nvidia e filha de Jensen Huang, cancelou sua viagem à Coreia do Sul por motivo familiar, segundo fontes citadas pela Yonhap. O AI Day Seoul foi mantido para 9 e 10 de novembro. O conselho da Nvidia abriu investigação independente sobre relatos de que o CEO teria sido alvo de inteligência estrangeira. A causa do cancelamento não foi vinculada oficialmente à investigação, e a China negou as alegações.
A crise em torno de Jensen Huang chegou à agenda da Nvidia na Coreia do Sul. Madison Huang, filha do presidente-executivo e diretora sênior da companhia, cancelou a viagem a Seul prevista para esta semana. O AI Day Seoul, porém, foi mantido para os dias 9 e 10 de novembro.
A programação, que deveria destacar a aproximação com empresas sul-coreanas de inteligência artificial, acabou marcada pela ausência da executiva, pela desistência de um alto funcionário do governo e por perguntas sobre a crise envolvendo o CEO.
A agência Yonhap, em reportagem publicada pelo Korea Times, informou no sábado, 7, que Madison cancelou a visita por questões familiares. Estavam previstos compromissos com o ministro Bae Kyung-hoon e com as empresas Kakao Mobility e Rebellions.
A ausência de Madison afeta uma agenda voltada às relações da fabricante americana com parceiros locais. Não houve, porém, anúncio de cancelamento do encontro de tecnologia: a programação oficial do AI Day Seoul manteve as atividades de 9 e 10 de novembro.
O motivo familiar foi a justificativa divulgada para a retirada da executiva. O cancelamento ocorreu em meio às notícias sobre Jensen Huang, mas as fontes consultadas não estabelecem que a investigação tenha sido a causa da decisão.
O conselho de administração da Nvidia anunciou uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Ao mesmo tempo, reafirmou a confiança no executivo.
Em mensagem aos funcionários, Huang reconheceu uma relação extraconjugal e disse que cooperaria com a apuração. A admissão de infidelidade não comprova as suspeitas de espionagem.
A China negou as alegações, segundo a Associated Press. As suspeitas permanecem sob investigação e não devem ser tratadas como conclusão sobre a atuação de agentes estrangeiros ou eventual comprometimento de informações da companhia.
A agenda acontece enquanto a Nvidia amplia projetos com o setor de tecnologia sul-coreano. A empresa anunciou uma colaboração com Rebellions e SK Telecom para desenvolver infraestrutura de IA soberana com a tecnologia NVLink Fusion.
A iniciativa é voltada à integração de componentes em sistemas de computação para inteligência artificial. Esse contexto ajuda a explicar o peso das reuniões com parceiros locais, mesmo com as mudanças na participação de executivos.
Madison é filha de Jensen Huang e diretora sênior da Nvidia. Ela tinha uma visita à Coreia do Sul prevista para esta semana.
Não. O evento foi mantido para 9 e 10 de novembro. O cancelamento informado foi o da viagem de Madison Huang e de compromissos ligados à visita.
Não. O conselho abriu uma investigação independente. Huang reconheceu a relação extraconjugal e disse que cooperaria, enquanto a China negou as alegações.