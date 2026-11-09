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Filha de Jensen Huang cancela viagem e altera evento da Nvidia na Coreia

Madison Huang alegou motivo familiar; AI Day segue em Seul em meio à investigação aberta pelo conselho da fabricante de chips

Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante a GTC em março de 2026: conselho abriu investigação independente (SAM YEH/Getty Images)

Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante a GTC em março de 2026: conselho abriu investigação independente (SAM YEH/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h09.

Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 09h14.

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Madison Huang, diretora sênior da Nvidia e filha de Jensen Huang, cancelou sua viagem à Coreia do Sul por motivo familiar, segundo fontes citadas pela Yonhap. O AI Day Seoul foi mantido para 9 e 10 de novembro. O conselho da Nvidia abriu investigação independente sobre relatos de que o CEO teria sido alvo de inteligência estrangeira. A causa do cancelamento não foi vinculada oficialmente à investigação, e a China negou as alegações.

A crise em torno de Jensen Huang chegou à agenda da Nvidia na Coreia do Sul. Madison Huang, filha do presidente-executivo e diretora sênior da companhia, cancelou a viagem a Seul prevista para esta semana. O AI Day Seoul, porém, foi mantido para os dias 9 e 10 de novembro.

A programação, que deveria destacar a aproximação com empresas sul-coreanas de inteligência artificial, acabou marcada pela ausência da executiva, pela desistência de um alto funcionário do governo e por perguntas sobre a crise envolvendo o CEO.

A agência Yonhap, em reportagem publicada pelo Korea Times, informou no sábado, 7, que Madison cancelou a visita por questões familiares. Estavam previstos compromissos com o ministro Bae Kyung-hoon e com as empresas Kakao Mobility e Rebellions.

O que muda na agenda da Nvidia em Seul

A ausência de Madison afeta uma agenda voltada às relações da fabricante americana com parceiros locais. Não houve, porém, anúncio de cancelamento do encontro de tecnologia: a programação oficial do AI Day Seoul manteve as atividades de 9 e 10 de novembro.

O motivo familiar foi a justificativa divulgada para a retirada da executiva. O cancelamento ocorreu em meio às notícias sobre Jensen Huang, mas as fontes consultadas não estabelecem que a investigação tenha sido a causa da decisão.

Conselho abriu investigação independente

O conselho de administração da Nvidia anunciou uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Ao mesmo tempo, reafirmou a confiança no executivo.

Em mensagem aos funcionários, Huang reconheceu uma relação extraconjugal e disse que cooperaria com a apuração. A admissão de infidelidade não comprova as suspeitas de espionagem.

A China negou as alegações, segundo a Associated Press. As suspeitas permanecem sob investigação e não devem ser tratadas como conclusão sobre a atuação de agentes estrangeiros ou eventual comprometimento de informações da companhia.

Coreia segue na estratégia de infraestrutura de IA

A agenda acontece enquanto a Nvidia amplia projetos com o setor de tecnologia sul-coreano. A empresa anunciou uma colaboração com Rebellions e SK Telecom para desenvolver infraestrutura de IA soberana com a tecnologia NVLink Fusion.

A iniciativa é voltada à integração de componentes em sistemas de computação para inteligência artificial. Esse contexto ajuda a explicar o peso das reuniões com parceiros locais, mesmo com as mudanças na participação de executivos.

Perguntas frequentes

Quem é Madison Huang?

Madison é filha de Jensen Huang e diretora sênior da Nvidia. Ela tinha uma visita à Coreia do Sul prevista para esta semana.

O evento AI Day Seoul foi cancelado?

Não. O evento foi mantido para 9 e 10 de novembro. O cancelamento informado foi o da viagem de Madison Huang e de compromissos ligados à visita.

A Nvidia confirmou as suspeitas de espionagem?

Não. O conselho abriu uma investigação independente. Huang reconheceu a relação extraconjugal e disse que cooperaria, enquanto a China negou as alegações.

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