Economia
Macro em Pauta

Brasil e Venezuela pretendem estreitar relações com negociações sobre investimentos em petróleo

Lula e Delcy Rodríguez acertaram retomada das relações bilaterais; visita do ministro Alexandre Silveira está prevista até o fim do ano

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h41.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h43.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve viajar à Venezuela até o fim do ano para tratar de oportunidades na indústria do petróleo. A visita faz parte da reaproximação entre os dois países, após um período de tensões diplomáticas.

Segundo comunicado do governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, concordaram em “restabelecer plenamente” as relações bilaterais. A ampliação dos investimentos no setor petrolífero está entre os temas dessa agenda.

A conversa ocorreu à margem da COP31, conferência do clima das Nações Unidas realizada na Turquia, e foi o primeiro encontro presencial entre Lula e Rodríguez.

Empresas brasileiras já avaliam oportunidades de investimento na Venezuela diante da abertura econômica posterior à captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro.

A guerra no Irã, que restringe a oferta mundial de petróleo, aumentou a urgência de recuperar a produção venezuelana. A falta de investimentos ao longo dos anos, porém, limita a capacidade do país de ampliar a extração no curto prazo.

Impasse eleitoral marcou afastamento entre os países

O distanciamento entre Brasília e Caracas começou antes da operação americana. Lula, que mantinha proximidade com os governos socialistas da Venezuela, reduziu os contatos após a eleição de 2024, cujo resultado foi contestado.

O Brasil não reconheceu a vitória reivindicada por Maduro e cobrou a divulgação dos registros detalhados da votação. Lula também tem defendido a realização de novas eleições no país.

Naquele período, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela embaixada da Argentina em Caracas, depois da expulsão dos funcionários diplomáticos argentinos pelas autoridades venezuelanas. A embaixada abrigava integrantes da oposição ao governo Maduro.

Apesar das divergências com Caracas, Lula condenou o ataque dos Estados Unidos que resultou na captura de Maduro e levou Rodríguez à Presidência interina.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da SilvaVenezuela

Mais de Economia

IPCA desacelera para 0,14% em outubro, com queda da luz e da gasolina

Judiciário inclui reajuste vetado por Lula no Orçamento de 2027

Governo Lula prepara ajuste de até R$ 80 bilhões; entenda o que pode mudar

'Não vejo expectativa de recessão', rebate economista-chefe da Lifetime

Mais na Exame

EXAME Agro

Petrobras dá novo passo no etanol e compra transportadora por R$ 620 milhões

Tecnologia

Outlook, Gov.br e Pix enfrentam falhas nesta quinta-feira; veja todos os serviços com alertas

Future of Money

Bets clandestinas podem aumentar o uso de cripto para lavar dinheiro? Especialistas respondem

Carreira

Quem é você quando o trabalho vai mal? A pergunta que separa dedicação de vício em trabalho