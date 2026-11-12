Brasil e Venezuela pretendem estreitar relações com negociações sobre investimentos em petróleo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve viajar à Venezuela até o fim do ano para tratar de oportunidades na indústria do petróleo. A visita faz parte da reaproximação entre os dois países, após um período de tensões diplomáticas.

Segundo comunicado do governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, concordaram em “restabelecer plenamente” as relações bilaterais. A ampliação dos investimentos no setor petrolífero está entre os temas dessa agenda.

A conversa ocorreu à margem da COP31, conferência do clima das Nações Unidas realizada na Turquia, e foi o primeiro encontro presencial entre Lula e Rodríguez.

Empresas brasileiras já avaliam oportunidades de investimento na Venezuela diante da abertura econômica posterior à captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro.

A guerra no Irã, que restringe a oferta mundial de petróleo, aumentou a urgência de recuperar a produção venezuelana. A falta de investimentos ao longo dos anos, porém, limita a capacidade do país de ampliar a extração no curto prazo.

Impasse eleitoral marcou afastamento entre os países

O distanciamento entre Brasília e Caracas começou antes da operação americana. Lula, que mantinha proximidade com os governos socialistas da Venezuela, reduziu os contatos após a eleição de 2024, cujo resultado foi contestado.

O Brasil não reconheceu a vitória reivindicada por Maduro e cobrou a divulgação dos registros detalhados da votação. Lula também tem defendido a realização de novas eleições no país.

Naquele período, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela embaixada da Argentina em Caracas, depois da expulsão dos funcionários diplomáticos argentinos pelas autoridades venezuelanas. A embaixada abrigava integrantes da oposição ao governo Maduro.

Apesar das divergências com Caracas, Lula condenou o ataque dos Estados Unidos que resultou na captura de Maduro e levou Rodríguez à Presidência interina.