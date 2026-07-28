Primavera Sound São Paulo abre Venda Geral de ingressos nesta terça-feira, 28

O Primavera Sound São Paulo inicia nesta terça-feira, 28, a venda geral para a edição de 2026 do festival. Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse.

O festival acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Que horas começa a venda de ingressos do Primavera Sound?

A venda geral de ingressos do Primavera Sound São Paulo começa ao meio-dia desta terça-feira, 28.

Que tipo de ingressos estão disponíveis?

Será possível adquirir três tipos de ingresso na Venda Geral do Primavera Sound.

Primavera Pass: ingresso que garante acesso aos dois dias de festival;

ingresso que garante acesso aos dois dias de festival; Primavera Day: ingresso para apenas um dia;

ingresso para apenas um dia; Área VIP: ingresso com benefícios como open bar, open food e serviço de transfer.

Qual o preço dos ingressos do Primavera Sound?

O preço dos ingressos para o Primavera Sound São Paulo depende do tipo do ingresso e da quantidade de dias escolhidos pelo fã. Confira as opções: