Primavera Sound São Paulo abre Venda Geral de ingressos nesta terça-feira, 28

Primavera Sound: festival terá The Gorillaz como headliner em São Paulo (Mauricio Santana/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de julho de 2026 às 09h47.
O Primavera Sound São Paulo inicia nesta terça-feira, 28, a venda geral para a edição de 2026 do festival. Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse.
O festival acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A venda geral de ingressos do Primavera Sound São Paulo começa ao meio-dia desta terça-feira, 28.
Será possível adquirir três tipos de ingresso na Venda Geral do Primavera Sound.
O preço dos ingressos para o Primavera Sound São Paulo depende do tipo do ingresso e da quantidade de dias escolhidos pelo fã. Confira as opções: