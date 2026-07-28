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Primavera Sound São Paulo abre Venda Geral de ingressos nesta terça-feira, 28

Festival acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro e conta com nomes como The Strokes no lineup

Primavera Sound: festival terá The Gorillaz como headliner em São Paulo (Mauricio Santana/Getty Images)

Primavera Sound: festival terá The Gorillaz como headliner em São Paulo (Mauricio Santana/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de julho de 2026 às 09h47.

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O Primavera Sound São Paulo inicia nesta terça-feira, 28, a venda geral para a edição de 2026 do festival. Os ingressos estarão disponíveis no site da Ingresse.

O festival acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Que horas começa a venda de ingressos do Primavera Sound?

A venda geral de ingressos do Primavera Sound São Paulo começa ao meio-dia desta terça-feira, 28.

Que tipo de ingressos estão disponíveis?

Será possível adquirir três tipos de ingresso na Venda Geral do Primavera Sound.

  • Primavera Pass: ingresso que garante acesso aos dois dias de festival;
  • Primavera Day: ingresso para apenas um dia;
  • Área VIP: ingresso com benefícios como open bar, open food e serviço de transfer.

Qual o preço dos ingressos do Primavera Sound?

O preço dos ingressos para o Primavera Sound São Paulo depende do tipo do ingresso e da quantidade de dias escolhidos pelo fã. Confira as opções:

  • Primavera Pass (acesso aos dois dias): R$ 1.530 (inteira), R$ 765,45 (meia) e R$ 995,09 (solidária)
  • Primavera Day (um dia): R$ 850,50 (inteira), R$ R$ 425,25 (meia) e R$ 552,83 (solidária)
  • Área VIP: R$ 2.050,50 (inteira), R$ 1.625,25 (meia) e R$ 1.752,83 (solidária)
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