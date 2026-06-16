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Xbox Game Pass anuncia que vai disponibilizar EA FC 26 em junho; veja data de estreia

Cronograma de lançamentos se estende até 6 de julho e reúne opções para assinantes do Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 14h05.

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O Xbox Game Pass anunciou uma nova leva de jogos para seus assinantes entre o fim de junho e o início de julho. Entre os destaques da atualização está a chegada de EA Sports FC 26, título de futebol da Electronic Arts, ao catálogo do serviço em 18 de junho.

A relação de novidades inclui títulos para nuvem, consoles Xbox e PC, contemplando diferentes modalidades de assinatura. O cronograma de lançamentos se estende até 6 de julho e reúne opções para assinantes do Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass.

Confira as datas confirmadas:

Já disponível

  • Junkster (Cloud, Xbox Series X|S, Portátil e PC) – Game Pass Ultimate e PC Game Pass

17 de junho

  • Call of Duty: Vanguard (Cloud, Console e PC) – Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

18 de junho

  • EA Sports FC 26 (Cloud, Console e PC) – Game Pass Ultimate e PC Game Pass

25 de junho

  • Abyssus (Cloud, Xbox Series X|S e PC) – Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

30 de junho

  • RV There Yet? (Cloud, Xbox Series X|S e PC) – Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

2 de julho

  • Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (Cloud, Console e PC) – Entrando para o Game Pass Premium; já disponível no Ultimate e PC Game Pass

6 de julho

  • Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Console, Portátil e PC) – Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

A Microsoft também confirmou benefícios adicionais para assinantes em Goals, Where Winds Meet e World of Tanks: Modern Armor.

A atualização do serviço também marca a saída de alguns títulos do catálogo. Em 30 de junho, deixam o Xbox Game Pass os jogos Mecha Break, Payday 2, Rise of Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, Ultimate Chicken Horse, Volcano Princess e Unpacking.

Acompanhe tudo sobre:GamesFutebolMicrosoftXbox

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