Xbox Game Pass anuncia que vai disponibilizar EA FC 26 em junho; veja data de estreia

Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 14h05.
O Xbox Game Pass anunciou uma nova leva de jogos para seus assinantes entre o fim de junho e o início de julho. Entre os destaques da atualização está a chegada de EA Sports FC 26, título de futebol da Electronic Arts, ao catálogo do serviço em 18 de junho.
A relação de novidades inclui títulos para nuvem, consoles Xbox e PC, contemplando diferentes modalidades de assinatura. O cronograma de lançamentos se estende até 6 de julho e reúne opções para assinantes do Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass.
A Microsoft também confirmou benefícios adicionais para assinantes em Goals, Where Winds Meet e World of Tanks: Modern Armor.
A atualização do serviço também marca a saída de alguns títulos do catálogo. Em 30 de junho, deixam o Xbox Game Pass os jogos Mecha Break, Payday 2, Rise of Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, Ultimate Chicken Horse, Volcano Princess e Unpacking.