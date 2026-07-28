Que horas começa a venda de ingressos para o show do Jão?

Na última segunda-feira, 27, Jão anunciou a primeira apresentação ao vivo do novo álbum "Memórias Póstumas". O evento acontece no dia 25 de setembro no Nubank Parque.

Antes da confirmação, o cantor começou a dar pistas sobre a apresentação em seu site. Uma contagem regressiva e um rascunho do primeiro palco 360° a ser utilizado no estádio foram utilizados para preparar o público para o anúncio.

Quando é a venda de ingressos do Jão?

A venda de ingressos da nova turnê do Jão será dividida em três dias. Nesta terça-feira, 28, acontece a pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité. Na quarta-feira, 29, será a vez de clientes com cartão Itaú.

Na quinta-feira, 30, acontece a Venda Geral, liberada para todo o público.

Que horas é a venda de ingressos do Jão?

Em todos os dias, os ingressos do Jão serão vendidos a partir das 10h. Na bilheteria oficial, que funciona apenas a partir da Venda Geral, o horário será às 11h.

Onde comprar ingressos para a turnê do Jão?

Os ingressos para a turnê do Jão estarão disponíveis no site da Eventim. Na Venda Geral, os fãs também poderão comprar na Bilheteria Física B.

O resto dos dias, a venda irá acontecer na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.