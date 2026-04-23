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Ubisoft divulga trailer de novo Assassin’s Creed; assista

O remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag vinha sendo citado em diversos vazamentos ao longo do último ano

Cena do remake de mais um capítulo da série de jogos (Reprodução)

Cena do remake de mais um capítulo da série de jogos (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h53.

A Ubisoft divulgou nesta quinta-feira o primeiro trailer de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, remake do quarto jogo da franquia. Na apresentação à imprensa, a empresa confirmou informações como a data de lançamento e alguns detalhes de gameplay do projeto.

Além do trailer principal, a publisher também publicou um vídeo mais extenso, no qual se aprofunda nas principais novidades que estarão presentes na nova versão do jogo.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced chega em 9 de julho para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. O remake contará com gráficos retrabalhados e trará ajustes nos sistemas de combate e exploração, em relação ao título original.

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Com o anúncio da data, o jogo entrou em pré-venda em algumas lojas ao preço de US$ 59,99, valor que, no mercado brasileiro, pode ficar numa faixa entre R$ 250 e R$ 350.

O remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag vinha sendo citado em diversos vazamentos ao longo do último ano. segundo o Omelete. A confirmação oficial, no entanto, ocorreu apenas há poucas semanas, de forma discreta, em uma publicação da Ubisoft sobre o futuro da franquia. Na ocasião, apenas uma imagem conceitual foi divulgada, sem revelar detalhes mais claros sobre o visual do jogo.

'Assassin's Creed': tudo o que se sabe sobre a nova série da Netflix

A série de "Assassin’s Creed" da Netflix já começou a ser filmada na Itália e será ambientada na Roma Antiga, no ano 64 d.C., período marcado pelo Grande Incêndio de Roma. A produção live-action expande o universo da franquia de videogames e traz uma história original dentro do contexto histórico do Império Romano.

Baseada em "Assassin’s Creed", a série deve explorar o conflito entre Assassinos e Templários, grupos centrais da narrativa que disputam o controle do futuro da humanidade ao longo da história. A trama combina eventos históricos com elementos de ficção, característica presente nos jogos da franquia.

As gravações acontecem nos estúdios Cinecittà, em Roma, e também em outras regiões da Itália, como Lácio e Toscana, com uso de cenários que recriam a Roma Antiga.

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