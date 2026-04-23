Ubisoft divulga trailer de novo Assassin’s Creed; assista

A Ubisoft divulgou nesta quinta-feira o primeiro trailer de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, remake do quarto jogo da franquia. Na apresentação à imprensa, a empresa confirmou informações como a data de lançamento e alguns detalhes de gameplay do projeto.

Além do trailer principal, a publisher também publicou um vídeo mais extenso, no qual se aprofunda nas principais novidades que estarão presentes na nova versão do jogo.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced chega em 9 de julho para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. O remake contará com gráficos retrabalhados e trará ajustes nos sistemas de combate e exploração, em relação ao título original.

Com o anúncio da data, o jogo entrou em pré-venda em algumas lojas ao preço de US$ 59,99, valor que, no mercado brasileiro, pode ficar numa faixa entre R$ 250 e R$ 350.

O remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag vinha sendo citado em diversos vazamentos ao longo do último ano. segundo o Omelete. A confirmação oficial, no entanto, ocorreu apenas há poucas semanas, de forma discreta, em uma publicação da Ubisoft sobre o futuro da franquia. Na ocasião, apenas uma imagem conceitual foi divulgada, sem revelar detalhes mais claros sobre o visual do jogo.

'Assassin's Creed': tudo o que se sabe sobre a nova série da Netflix

A série de "Assassin’s Creed" da Netflix já começou a ser filmada na Itália e será ambientada na Roma Antiga, no ano 64 d.C., período marcado pelo Grande Incêndio de Roma. A produção live-action expande o universo da franquia de videogames e traz uma história original dentro do contexto histórico do Império Romano.

Baseada em "Assassin’s Creed", a série deve explorar o conflito entre Assassinos e Templários, grupos centrais da narrativa que disputam o controle do futuro da humanidade ao longo da história. A trama combina eventos históricos com elementos de ficção, característica presente nos jogos da franquia.

As gravações acontecem nos estúdios Cinecittà, em Roma, e também em outras regiões da Itália, como Lácio e Toscana, com uso de cenários que recriam a Roma Antiga.