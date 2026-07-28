Assistimos ao clipe da música 'Catedral' de Jão: veja primeiras impressões

Na noite da última segunda-feira, Jão comemorou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas", em um evento exclusivo para convidados. Organizada pela Adidas, a celebração ocorreu no novo anexo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em São Paulo.

Durante o evento, que tinha amigos e familiares do cantor presentes, Jão exibiu em primeira mão o videoclipe de "Catedral", que será lançado nesta terça-feira, 28, ao meio-dia.

A EXAME estava presente no evento e assistiu com exclusividade ao videoclipe.

O que esperar do videoclipe de 'Catedral'?

Gravado no MASP e dirigido por Pedro Tófani, o videoclipe de Catedral leva a estética audiovisual do teaser utilizado para divulgar o álbum até um dos espaços mais icônicos de São Paulo.

Durante a sua introdução, o diretor e Jão explicaram que a ideia do projeto era transmitir a relação entre as pessoas e os significados que elas mesmas atribuem às coisas, inclusive o que é visto em um museu.

Essa ideia é explorada ao lado de diversos dançarinos, que acompanham o artista enquanto o cantor explora os espaços internos e externos do MASP, interagindo com obras de arte do acervo e a arquitetura planejada por Lina Bo Bardi.

Ao som de "Catedral", o pop-star organizou um "flash-mob", ação que reúne diversas pessoas em um mesmo lugar fazendo danças ou algo programado anteriormente, nas dependências do MASP.

Também é possível encontrar referências claras à obra "Operários" de Tarsila do Amaral.

Em determinado momento do projeto, a família de Jão aparece sentada a uma mesa dentro de uma sala branca. Logo em seguida, o cantor se aproxima dos familiares.

Uma volta estrondosa

No último domingo, 26, Jão fez sua primeira aparição pública após o hiato na carreira para ouvir o álbum "Memórias Póstumas" ao lado dos fãs no Vale do Anhangabaú, durante a "Audição do Jão".

Após o evento, o cantor anunciou sua primeira — e por enquanto única — apresentação da Turnê Memórias Póstumas. O show está marcado para o dia 25 de setembro, no Nubank Parque.

O lançamento do videoclipe de "Catedral" acontece logo após o início da primeira pré-venda para a turnê, exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité.