Xbox fora do ar? Xbox Live passa por instabilidades nesta segunda-feira, 27

O Xbox Live enfrentava instabilidades nesta segunda-feira, 27, segundo dados do Downdetector, que monitora quedas no setor.

De acordo com os relatos dos usuários, as principais falhas estavam na conexão com o servidor, abertura e game play.

Segundo o site oficial do Xbox, o problema foi identificado às 12h34 e a resolução segue como pendente para a maioria das situações.