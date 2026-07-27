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Xbox fora do ar? Xbox Live passa por instabilidades nesta segunda-feira, 27

De acordo com os relatos dos usuários, as principais falhas estavam na conexão com o servidor, abertura e game play

(Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

(Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h34.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h35.

O Xbox Live enfrentava instabilidades nesta segunda-feira, 27, segundo dados do Downdetector, que monitora quedas no setor.

De acordo com os relatos dos usuários, as principais falhas estavam na conexão com o servidor, abertura e game play.

Segundo o site oficial do Xbox, o problema foi identificado às 12h34 e a resolução segue como pendente para a maioria das situações.

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