Xbox fora do ar? Xbox Live passa por instabilidades nesta segunda-feira, 27

(Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h34.
Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h35.
O Xbox Live enfrentava instabilidades nesta segunda-feira, 27, segundo dados do Downdetector, que monitora quedas no setor.
De acordo com os relatos dos usuários, as principais falhas estavam na conexão com o servidor, abertura e game play.
Segundo o site oficial do Xbox, o problema foi identificado às 12h34 e a resolução segue como pendente para a maioria das situações.