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Spotify espalha letras de música inédita de Ariana Grande por São Paulo

Trechos de músicas de "Petal" aparecem em instalações na capital paulista antes do lançamento do álbum, marcado para 31 de julho

Ariana Grande: Spotify espalha trechos inéditos de "Petal" pelas ruas de São Paulo antes do lançamento do novo álbum. (Divulgação/Spotify)

Ariana Grande: Spotify espalha trechos inéditos de "Petal" pelas ruas de São Paulo antes do lançamento do novo álbum. (Divulgação/Spotify)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 11h46.

O Spotify iniciou uma campanha para promover "Petal", o novo álbum de Ariana Grande, antes mesmo de seu lançamento oficial.

A partir desta terça-feira, 28, trechos de letras inéditas do disco passaram a ocupar instalações espalhadas por São Paulo, dando aos fãs uma prévia do projeto que chega à plataforma na sexta-feira, 31.

A ação também acontece em Nova York, Cidade do México e Los Angeles. Além das instalações, os fãs já podem fazer o pre-save do álbum no Spotify.

Versos inéditos de 'Petal' aparecem pela cidade

Entre os trechos escolhidos para a campanha estão as frases "grab me like my life is on the line", "once you express yourself i can become so aquatic" e "good things can replace dysfunction, obsession; thanks, but I'll see you right out".

Túnel iluminado em instalação urbana da campanha do Spotify para a divulgação do novo álbum de Ariana Grande em São Paulo.

Instalação do Spotify em São Paulo com experiência imersiva para promover o álbum 'Petal', de Ariana Grande. (Divulgação/Spotify)

Quando o álbum for lançado, todas as faixas estarão disponíveis com letras sincronizadas no aplicativo do Spotify para usuários da versão mobile.

Novo álbum chega em 31 de julho

"Petal" será o oitavo álbum de estúdio de Ariana Grande e sucede "Eternal Sunshine", lançado em 2024 e posteriormente ampliado com a edição deluxe "Brighter Days Ahead". A primeira amostra do projeto foi o single "Hate That I Made You Love Me", divulgado na última semana.

A cantora descreveu o novo trabalho como um disco mais intenso e impulsivo, fruto de um momento de maior liberdade criativa. A produção executiva é assinada por Ariana Grande e pelo produtor Ilya Salmanzadeh, parceiro da artista em "Eternal Sunshine".

Além do lançamento de "Petal", Ariana também retomou a carreira nos palcos com a "Eternal Sunshine Tour", sua primeira turnê em anos. Até o momento, não há datas anunciadas para a América do Sul.
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