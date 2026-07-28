Spotify espalha letras de música inédita de Ariana Grande por São Paulo

O Spotify iniciou uma campanha para promover "Petal", o novo álbum de Ariana Grande, antes mesmo de seu lançamento oficial.

A partir desta terça-feira, 28, trechos de letras inéditas do disco passaram a ocupar instalações espalhadas por São Paulo, dando aos fãs uma prévia do projeto que chega à plataforma na sexta-feira, 31.

A ação também acontece em Nova York, Cidade do México e Los Angeles. Além das instalações, os fãs já podem fazer o pre-save do álbum no Spotify.

Versos inéditos de 'Petal' aparecem pela cidade

Entre os trechos escolhidos para a campanha estão as frases "grab me like my life is on the line", "once you express yourself i can become so aquatic" e "good things can replace dysfunction, obsession; thanks, but I'll see you right out".

Instalação do Spotify em São Paulo com experiência imersiva para promover o álbum 'Petal', de Ariana Grande. (Divulgação/Spotify)

Quando o álbum for lançado, todas as faixas estarão disponíveis com letras sincronizadas no aplicativo do Spotify para usuários da versão mobile.

Novo álbum chega em 31 de julho

"Petal" será o oitavo álbum de estúdio de Ariana Grande e sucede "Eternal Sunshine", lançado em 2024 e posteriormente ampliado com a edição deluxe "Brighter Days Ahead". A primeira amostra do projeto foi o single "Hate That I Made You Love Me", divulgado na última semana.

A cantora descreveu o novo trabalho como um disco mais intenso e impulsivo, fruto de um momento de maior liberdade criativa. A produção executiva é assinada por Ariana Grande e pelo produtor Ilya Salmanzadeh, parceiro da artista em "Eternal Sunshine".

Além do lançamento de "Petal", Ariana também retomou a carreira nos palcos com a "Eternal Sunshine Tour", sua primeira turnê em anos. Até o momento, não há datas anunciadas para a América do Sul.