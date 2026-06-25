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Microsoft anuncia aumento de preços de consoles Xbox pela 3ª vez em 13 meses

Alta nos custos de memória e armazenamento pressiona indústria de consoles e leva Microsoft a novo reajuste global no Xbox

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 16h29.

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A Microsoft anunciou besta quinta-feira, 25, um terceiro reajuste dos preços dos consoles Xbox da geração atual, movimento associado à alta nos custos de produção e à escassez de componentes usados em hardware de jogos.

A partir de 1º de agosto, os preços dos consoles Xbox sobem US$ 100 nas versões de 512 GB e US$ 150 nos modelos de 1 TB, enquanto a versão de 2 TB será descontinuada pela empresa.

A companhia informou em comunicado no blog oficial do Xbox que tentou alternativas com fornecedores antes do reajuste. A empresa afirmou que os preços de memória e armazenamento aumentaram mais de 2,5 vezes e projetou possibilidade de nova duplicação até o outono de 2027.

A crise do Xbox: como a maior aquisição da história dos games não salvou a divisão

Pressão sobre componentes e reação da indústria de tecnologia

A Apple também anunciou reajuste de preços em parte do portfólio, com exceção da linha iPhone, citando demanda elevada por memórias, unidades de estado sólido (SSDs) e outros componentes ligados à expansão de sistemas de inteligência artificial.

A Microsoft já havia ajustado os preços dos consoles Xbox Series X e Xbox Series S em maio de 2025 e voltou a alterar valores em outubro do mesmo ano. Com a nova tabela, o Xbox Series X padrão chega a US$ 800, alta de US$ 300 em relação ao lançamento em 2020. A Sony também promoveu reajustes no PlayStation, enquanto a Nintendo definiu preço sugerido de US$ 500 para o Switch 2 a partir de setembro.

A Xbox informou que consoles de videogame, diferentemente de outros produtos de consumo, costumam ser vendidos abaixo do custo de fabricação.

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