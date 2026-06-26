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Por que Apple e Xbox vão aumentar os preços?

Escassez de chips de memória puxada por data centers de inteligência artificial encareceu componentes e forçou as duas empresas a repassar custos no mesmo dia

Apple: empresa aumentou os preços de alguns produtos (EarnestTse/Getty Images)

Apple: empresa aumentou os preços de alguns produtos (EarnestTse/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 10h01.

Apple e Microsoft anunciaram, na quinta-feira, 25, que vão aumentar os preços de seus produtos — a Apple nos Macs, iPads e outros dispositivos, e a Microsoft nos consoles Xbox.

As duas empresas apontaram exatamente o mesmo motivo: a disparada no custo dos chips de memória, provocada pela explosão de demanda dos data centers de inteligência artificial (IA).

É a primeira vez que duas gigantes da tecnologia repassam ao consumidor, quase simultaneamente, o impacto de uma crise de componentes que o setor já apelidou de "RAMageddon".

Por que os preços estão subindo?

A raiz do problema é uma disputa por capacidade de produção de memória.

Os maiores fabricantes do mundo — como Samsung, SK Hynix e Micron — redirecionaram boa parte de suas fábricas para a memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês), usada nos servidores de IA, onde as margens de lucro são muito maiores.

Isso deixou menos oferta para a memória comum e o armazenamento que vão em computadores, celulares e consoles.

Com menos oferta e demanda recorde, os preços dispararam. Segundo a Microsoft, os custos de memória e armazenamento de console subiram mais de 2,5 vezes, e a empresa espera que dobrem de novo até o fim de 2027.

Quanto vão subir os preços da Apple?

A Apple reajustou globalmente quase toda a sua linha de computadores e tablets. O MacBook Neo, laptop mais barato, subiu de US$ 599 para US$ 699, e o iPad básico passou de US$ 349 para US$ 449.

Os óculos Vision Pro também ficaram mais caros, a partir de US$ 3.699. Em comunicado, a empresa afirmou nunca ter visto "um aumento de preço de componentes tão grande e tão rápido".

A Apple não mexeu, por enquanto, nos preços de iPhone, Apple Watch e AirPods.

Quanto vão subir os preços do Xbox?

A Microsoft anunciou que, a partir de 1º de agosto de 2026, os consoles Xbox ficarão mais caros em todo o mundo: alta de US$ 100 nos modelos de 512 GB e de US$ 150 nos de 1 TB. A empresa também vai descontinuar o modelo de 2 TB do Xbox Series X.

É o terceiro reajuste do Xbox em menos de dois anos.

Em outubro de 2025, a Microsoft já havia aumentado os preços nos Estados Unidos entre US$ 20 e US$ 70, na esperança de que fosse uma medida única — o que não se confirmou.

"Esperávamos que outro aumento de preço não fosse necessário, e passamos os últimos meses trabalhando com fornecedores em alternativas", afirmou a empresa, em publicação oficial.

O que a IA tem a ver com isso?

Tudo. A construção acelerada de data centers para treinar e operar modelos de inteligência artificial consome uma fatia cada vez maior da produção mundial de memória.

Fabricantes de chips como a Micron priorizam os pedidos das empresas de IA, como a Nvidia, porque pagam mais — deixando os fabricantes de eletrônicos de consumo com menos oferta e preços mais altos.

O resultado é uma reação em cadeia que já vinha se desenhando: a Sony também aumentou o preço do PlayStation 5 mais cedo neste ano, e diversas fabricantes de PCs reajustaram seus produtos nos últimos meses.

Apple e Xbox são apenas os nomes mais recentes — e mais visíveis — a sentir o efeito.

Os preços vão continuar subindo?

A tendência, segundo as próprias empresas, é de mais pressão pela frente.

A Microsoft projeta que os custos de memória podem dobrar novamente até o fim de 2027, e a Apple afirmou estar "trabalhando incansavelmente para encontrar soluções".

Para o consumidor, isso significa que computadores, consoles e outros eletrônicos podem continuar encarecendo enquanto a demanda da IA por memória não desacelerar.

No caso do Xbox, quem pretende comprar tem até 1º de agosto para pagar os preços atuais. A Microsoft também anunciou novas formas de tentar amenizar o impacto, como opções de parcelamento sem juros e programas de venda de consoles usados a preços menores.

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