Microsoft perde exclusividade sobre OpenAI e ações caem após revisão de parceria

A Microsoft viu suas ações caírem cerca de 2% nesta segunda-feira, 27, depois que a OpenAI anunciou uma mudança relevante em sua parceria com a empresa: o acordo de licenciamento de tecnologia deixará de ser exclusivo. No mesmo período, os papéis da Amazon subiam cerca de 1%, refletindo a leitura do mercado sobre uma possível redistribuição de oportunidades no setor de inteligência artificial.

Pelos novos termos, a Microsoft continuará com licença para acessar os modelos e produtos da OpenAI até 2032, mas sem exclusividade. Na prática, isso significa que a startup de inteligência artificial poderá licenciar sua propriedade intelectual para outros parceiros estratégicos, ampliando seu espaço de negociação com rivais da gigante de Redmond.

A mudança reduz um dos principais diferenciais competitivos da Microsoft na corrida pela IA generativa, área em que a empresa vinha consolidando vantagem desde o investimento multibilionário na OpenAI e da integração do ChatGPT ao Azure e ao Copilot.

O novo acordo também elimina os pagamentos de participação nas receitas que a Microsoft fazia para a OpenAI. Ainda assim, a OpenAI seguirá realizando pagamentos de compartilhamento de receita para a Microsoft até 2030, mantendo o mesmo percentual anterior, mas agora com um teto total definido em contrato.

A empresa fundada por Sam Altman também manterá a Microsoft como sua principal parceira de nuvem. Isso significa que os produtos da OpenAI continuarão sendo lançados primeiro no Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, salvo nos casos em que a companhia não consiga ou opte por não oferecer a infraestrutura necessária.

A principal diferença está no fato de que, agora, a OpenAI poderá distribuir seus produtos para clientes em qualquer provedor de nuvem, encerrando a lógica de exclusividade que sustentava a relação anterior.

Parceria segue estratégica, mas com mais autonomia para a OpenAI

Segundo comunicado conjunto, o novo desenho contratual busca oferecer “clareza e flexibilidade de longo prazo” para que ambas avancem em novas frentes de negócios sem romper a colaboração estratégica já existente.

As companhias afirmam que seguirão trabalhando juntas em capacidade de datacenter, centros de processamento de dados, desenvolvimento de silício de próxima geração e aplicações de inteligência artificial voltadas para cibersegurança.

Mesmo sem exclusividade, a Microsoft continuará como uma das principais acionistas da OpenAI, preservando influência relevante sobre o crescimento da empresa e sua estratégia de expansão global.

A revisão do acordo ocorre em um momento de maior pressão competitiva no mercado de IA, com empresas como Amazon, Google e Nvidia ampliando investimentos em infraestrutura, modelos proprietários e alianças com startups do setor.

Para analistas, a decisão sinaliza uma OpenAI mais independente comercialmente, ao mesmo tempo em que reduz a percepção de que a Microsoft teria controle privilegiado sobre o futuro da companhia.