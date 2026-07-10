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Wagner Moura na Marvel? Ator pode viver o vilão que mudou a história dos X-Men

Especulação indica que o brasileiro é o principal nome para viver o icônico Sr. Sinistro no reboot dos X-Men, dirigido por Jake Schreier

Wagner Moura: informação surgiu por meio de um insider e movimentou fãs da Marvel, enquanto o estúdio mantém silêncio sobre o elenco (Emma McIntyre/Getty Images for IMDb)

Wagner Moura: informação surgiu por meio de um insider e movimentou fãs da Marvel, enquanto o estúdio mantém silêncio sobre o elenco (Emma McIntyre/Getty Images for IMDb)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de julho de 2026 às 13h05.

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O nome de Wagner Moura voltou ao centro das conversas de Hollywood. Um novo rumor aponta que o ator brasileiro é a principal escolha da Marvel Studios para interpretar o Sr. Sinistro no aguardado reboot de "X-Men". A informação movimentou fãs nas redes sociais e ampliou a expectativa em torno da nova fase dos mutantes no Universo Cinematográfico Marvel.

O que diz o rumor?

A especulação foi publicada pelo insider MyTimeToShineHello, conhecido por divulgar informações de bastidores sobre produções da Marvel. Segundo a publicação, Wagner Moura aparece como o principal candidato para viver Nathaniel Essex, o Sr. Sinistro, um dos antagonistas mais importantes dos quadrinhos dos X-Men. Até o momento, Marvel Studios e o ator não comentaram o assunto.

O novo filme dos X-Men será dirigido por Jake Schreier, responsável por "Thunderbolts", e marcará o início de uma nova geração de mutantes dentro do MCU.

Apesar do elenco ainda permanecer em sigilo, Sadie Sink passou a ser apontada como uma das favoritas para interpretar a nova Jean Grey. A atriz foi escalada para "Homem-Aranha: Um Novo Dia", filme que pode servir como porta de entrada para sua futura participação no universo dos mutantes da Marvel.

Quem é o Sr. Sinistro?

Criado por Chris Claremont e Marc Silvestri, o Sr. Sinistro fez sua estreia nos quadrinhos em 1987. O personagem, cujo nome verdadeiro é Nathaniel Essex, é um geneticista obcecado pela evolução e pela manipulação do DNA mutante.

Sua história está diretamente ligada a personagens como Ciclope, Jean Grey e toda a linhagem da família Summers. Ao longo das décadas, tornou-se um dos maiores estrategistas e manipuladores da franquia, ocupando posição de destaque em algumas das sagas mais importantes dos X-Men.

Momento internacional de Wagner Moura

O rumor surge em uma fase de grande projeção internacional para Wagner Moura. Depois de conquistar reconhecimento mundial com a série "Narcos" (2015), da Netflix, o ator ampliou sua presença em Hollywood com trabalhos como "Guerra Civil"(2024) e "O Agente Secreto"(2025), produção que lhe rendeu um Globo de Ouro de "Melhor Ator em Filme de Drama" e uma indicação ao Oscar.

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