O futebol feminino deixou de ser apenas um esporte para se tornar uma estratégia de negócios.

Cada vez mais empresas têm direcionado investimentos para a modalidade como forma de fortalecer iniciativas de diversidade, ampliar o relacionamento com consumidoras e associar suas marcas com a inclusão.

É nesse contexto que o Sicoob anunciou um acordo de três anos para patrocinar o Campeonato Brasileiro Feminino, a Copa do Brasil Feminina e a Supercopa Feminina.

A parceria começa em julho de 2026 e coloca a instituição financeira ao lado de patrocinadores como Amazon, Hyundai, Itambé e Uber nas principais competições nacionais.

O Brasil vive um momento de expansão do futebol feminino. Segundo dados citados pelo Sicoob, a base de fãs cresceu 57% nos últimos cinco anos e hoje reúne cerca de 58 milhões de pessoas.

O anúncio também coincide com a preparação do Brasil para receber, pela primeira vez, a Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 2027.

Para a cooperativa, o investimento também conversa diretamente com seu perfil de clientes. Atualmente, as mulheres representam mais de 44% da sua base de cooperados, tornando esse público estratégico para crescimento e fidelização.

"Em meio ao fortalecimento e aumento de relevância no cenário esportivo nacional, o Sicoob quer contribuir para que esse movimento ganhe ainda mais visibilidade e consistência", afirma Cláudio Halley, superintendente de Negócios Digitais, Marketing e Experiência do Cooperado do Sicoob.

Para o executivo, apoiar a modalidade também faz parte de uma estratégia de longo prazo para fortalecer o relacionamento da marca com comunidades e novos públicos.

"Nosso patrocínio reforça uma atuação de longo prazo no esporte e amplia a presença da marca em um território que gera identificação, mobiliza e cria novas oportunidades de relacionamento", destaca.

O esporte como ferramenta de inclusão

Nos últimos anos, o futebol feminino passou a ocupar um espaço no marketing de grandes empresas. Além do aumento da audiência e da profissionalização dos campeonatos, a modalidade ganhou relevância por representar pautas relacionadas à equidade de gênero, inclusão e maior participação das mulheres em espaços historicamente dominados pelos homens.

Nesse cenário, o patrocínio esportivo deixa de ter apenas objetivos de exposição de marca e passa a integrar um posicionamento institucional em prol da diversidade.

Rene Salviano, fundador e CEO da Heatmap, agência responsável pela negociação do acordo, diz que a parceria é motivo de orgulho. "Os campeonatos se tornaram plataformas de grande visibilidade para que as marcas possam contar melhor suas histórias e deixem um legado para o esporte", explica.

Uma aposta de longo prazo

O investimento amplia uma presença já consolidada do Sicoob no esporte brasileiro. A instituição patrocina atualmente as Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino, além de campeonatos estaduais como Mineiro, Catarinense, Gaúcho, Goiano e Baiano. Também apoia a Chapecoense e mantém parcerias com os embaixadores Zico e Endrick.

Além do futebol, a cooperativa patrocina a atleta olímpica Ana Sátila, da canoagem slalom, em preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Agenda esportiva

Campeonato Brasileiro Feminino A1: começou em 12 de fevereiro de 2026 . As partidas das finais estão previstas para 27 de setembro e 4 de outubro .

Copa do Brasil Feminina: teve início em 22 de abril e será disputada até novembro de 2026 , com oito fases e confrontos de ida e volta a partir da quinta etapa.

Supercopa Feminina: a edição de 2026 foi disputada em jogo único no dia 7 de fevereiro , entre Palmeiras e Corinthians. Como o patrocínio do Sicoob começa em julho, a marca deverá estrear nessa competição na edição de 2027 .