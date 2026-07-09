Cantora Bonnie Tyler, do hit 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos

A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de clássicos como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache e Holding Out for a Hero, morreu aos 75 anos.

A morte foi confirmada nesta quinta-feira, 9, por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais e nos canais oficiais da artista.

Segundo a nota, Bonnie morreu em um hospital de Portugal, onde recebia tratamento para uma doença que não teve detalhes divulgados pela família.

"A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em informar que ela faleceu inesperadamente", diz o comunicado, que também pede respeito à privacidade dos familiares neste momento.

A artista estava hospitalizada desde maio, quando passou por uma cirurgia intestinal de emergência. Depois do procedimento, os médicos optaram por colocá-la em coma induzido para auxiliar na recuperação. No mês passado, um porta-voz informou que a cantora havia deixado o coma, mas permanecia em estado bastante debilitado.

Quem foi Bonnie Tyler?

Nascida como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler se tornou uma das vozes mais reconhecidas da música internacional ao longo das décadas de 1970 e 1980. Seu timbre rouco, que se transformou em sua principal marca registrada, surgiu após uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais, em 1977. A cantora não seguiu o período de repouso recomendado pelos médicos e acabou desenvolvendo uma rouquidão permanente, característica que acabou definindo sua identidade artística.

A mudança coincidiu com a ascensão internacional de It's a Heartache, música que abriu caminho para o auge de sua carreira alguns anos depois. A virada aconteceu em 1983, com o lançamento de Faster Than the Speed of Night, álbum produzido por Jim Steinman, compositor conhecido pelas produções grandiosas que também marcaram a carreira de Meat Loaf.

Foi desse trabalho que nasceu Total Eclipse of the Heart, maior sucesso de Bonnie Tyler e um dos maiores clássicos da música pop dos anos 1980.

A faixa chegou ao topo da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, e ajudou a transformar a cantora em um fenômeno mundial. O videoclipe, com estética teatral e elementos surrealistas, também se tornou um símbolo da era da MTV.

Legado atravessou gerações

Bonnie Tyler ainda emplacou outro grande sucesso com Holding Out for a Hero, lançada em 1984 na trilha sonora do filme Footloose. Décadas depois, a música voltou a ganhar popularidade ao integrar a trilha de Shrek 2, o que aproximou a artista de uma nova geração de fãs.

Ao longo da carreira, Bonnie acumulou feitos históricos nas paradas musicais. Tornou-se a primeira artista feminina britânica a estrear um álbum diretamente no primeiro lugar do Reino Unido e permanece como a única cantora galesa a alcançar o topo da parada de singles britânica.

Em 2023, a trajetória da artista recebeu reconhecimento oficial da Coroa Britânica, quando ela foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico (MBE).