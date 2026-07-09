'Toy Story 5' supera US$ 800 milhões e mira recorde da franquia

O filme "Toy Story 5" já está perto de se tornar o maior sucesso comercial da história da franquia criada pela Pixar. Em apenas três semanas, o longa ultrapassou US$ 800 milhões em bilheteria mundial e mantém ritmo para superar a marca de "Toy Story 4", que arrecadou US$ 1,07 bilhão em 2019.

Até o momento, o novo longa soma US$ 808,6 milhões em ingressos vendidos no mundo. Desse total, US$ 381 milhões vieram dos cinemas norte-americanos e US$ 427,3 milhões dos mercados internacionais.

O desempenho coloca 'Toy Story 5" entre os maiores lançamentos de Hollywood em 2026. O filme aparece atrás apenas de "The Super Mario Galaxy Movie", com US$ 1,009 bilhão, e da cinebiografia "Michael", que acumula US$ 991 milhões.

Como os dois títulos já estão há mais tempo em cartaz, a expectativa é que a animação da Pixar ultrapasse ambos nas próximas semanas caso mantenha o ritmo atual de arrecadação.

Dirigido por Andrew Stanton, o quinto filme acompanha Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os demais brinquedos diante de um desafio diferente dos capítulos anteriores: disputar a atenção da dona Bonnie com um tablet infantil inteligente chamado Lilypad, refletindo a crescente presença da tecnologia na infância.