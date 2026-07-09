Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Livrarias vivem renascimento nos EUA mesmo com queda no hábito da leitura

Redes como a Barnes & Noble e livrarias independentes ampliam vendas e abrem novas lojas ao apostar na experiência presencial e na descoberta de novos títulos

Livrarias: A estratégia de transformar cada loja em um espaço único recolocou as livrarias no centro da vida cultural de diversas cidades americanas (Drew Angerer/Getty Images)

Livrarias: A estratégia de transformar cada loja em um espaço único recolocou as livrarias no centro da vida cultural de diversas cidades americanas (Drew Angerer/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de julho de 2026 às 07h54.

O futuro das livrarias parecia definido há poucos anos. Com o avanço do comércio eletrônico e das plataformas digitais, muitos acreditavam que as grandes redes físicas perderiam espaço de forma permanente. O cenário atual, porém, conta outra história: as livrarias vivem uma fase de expansão nos Estados Unidos, impulsionadas por uma combinação de estratégia comercial, experiência presencial e busca por conexões humanas.

A virada da Barnes & Noble

Grande parte dessa recuperação é atribuída ao trabalho de James Daunt, que assumiu o comando da Barnes & Noble em 2019. Sob sua gestão, a rede deixou de tratar todas as unidades como lojas padronizadas e passou a dar maior autonomia para que cada filial selecionasse seus livros de acordo com o perfil dos leitores locais. A mudança aproximou a experiência daquilo que tradicionalmente diferencia as livrarias independentes.

Os resultados aparecem na expansão da empresa. A Barnes & Noble voltou a abrir dezenas de unidades e hoje opera mais de 700 lojas físicas, com previsão de inaugurar cerca de 60 novas unidades ao longo de 2026.

Livrarias ganham força como espaços de convivência

O crescimento também alcança as livrarias independentes. De acordo com um artigo da Axios, especialistas afirmam que esses estabelecimentos passaram a ocupar um papel que vai além da venda de livros, funcionando como ambientes de descoberta, encontros e convivência em uma sociedade cada vez mais conectada digitalmente, mas carente de espaços presenciais.

A professora de marketing Peggy Stover, da Universidade de Iowa, afirmou que esse movimento conversa diretamente com o interesse da Geração Z por experiências analógicas, tendência que também impulsiona mercados como o dos discos de vinil. A busca por locais que estimulem interação e pertencimento fortalece o papel cultural das livrarias.

A inteligência artificial muda hábitos, mas os livros seguem relevantes

O avanço da inteligência artificial já provoca mudanças na forma como muitas pessoas procuram informações. O escritor Tim Ferriss, por exemplo, afirmou à Axios que a procura por seus livros de orientação prática caiu porque parte desse conteúdo passou a ser obtida diretamente por meio de chatbots.

James Daunt, porém, vê um cenário diferente para a literatura. Segundo ele, previsões sobre o suposto declínio da leitura acompanham o mercado editorial há décadas, enquanto os livros continuam ocupando um espaço próprio na vida dos leitores. Para o executivo, a experiência de ler permanece distinta das respostas rápidas oferecidas por ferramentas de inteligência artificial.

Mercado pode entrar em uma nova fase

Segundo o artigo, o momento positivo desperta interesse também no mercado financeiro. A Elliott Management, controladora da Barnes & Noble e da rede britânica Waterstones, avalia realizar uma oferta pública inicial (IPO) reunindo seus negócios no setor livreiro. A operação refletiria a confiança na recuperação do segmento e no potencial de crescimento das redes físicas.

As livrarias passaram anos de previsões pessimistas, enfrentaram a concorrência do comércio eletrônico e agora convivem com o avanço da inteligência artificial. Mesmo assim, seguem encontrando espaço ao oferecer algo que algoritmos dificilmente reproduzem: o prazer de descobrir um livro entre estantes, conversar com outros leitores e transformar a leitura em uma experiência compartilhada.

Acompanhe tudo sobre:LivrosEstados Unidos (EUA)Comportamento

Mais de Pop

Cantora Bonnie Tyler, do hit 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos

25 anos de 'The Office': 10 curiosidades sobre a série que revolucionou a comédia na TV

10 dicas do que fazer em São Paulo no feriado prolongado de 9 de julho

Naomi Osaka transforma entrada em Wimbledon em desfile e inaugura nova tendência no tênis

Mais na Exame

Pop

Cantora Bonnie Tyler, do hit 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos

Esporte

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horário da partida desta quinta, 9, e onde assistir

Ciência

Além dos músculos: cientistas descobrem possível efeito da creatina contra o câncer

Casual

O estilo de Ulisses Marreiros, diretor do grupo Belmond no Brasil