'Homem-Aranha 4': Tom Holland faz mistério sobre identidade de Peter Parker em novo filme

Tom Holland voltou a movimentar as teorias dos fãs da Marvel ao sugerir que apenas uma pessoa ainda se lembra da verdadeira identidade de Peter Parker após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

Em entrevista ao canal IGN, o ator foi questionado sobre os efeitos do feitiço lançado por Doutor Estranho no final do último filme da trilogia. A magia fez com que praticamente todas as pessoas esquecessem quem era Peter Parker para conter a ameaça causada pela ruptura do multiverso.

Ao ser perguntado se algum integrante dos Vingadores ainda se recorda do herói, Holland respondeu de forma enigmática. "Ninguém se lembra, exceto uma pessoa", afirmou o ator, sem revelar a identidade do personagem.

Quem pode se lembrar de Peter Parker?

A declaração rapidamente gerou especulações entre os fãs da Marvel. Uma das teorias mais comentadas envolve Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo.

Nos quadrinhos, uma história publicada em "Immortal Hulk: Great Power" mostra o Hulk demonstrando reconhecer Peter Parker mesmo em circunstâncias que afetam as memórias de outras pessoas.

Embora não exista confirmação de que o filme seguirá essa mesma linha narrativa, a possibilidade ganhou força porque Ruffalo já está confirmado no elenco de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

O que se sabe sobre 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

O novo filme se passa quatro anos após os eventos de "Sem Volta para Casa". Segundo a sinopse oficial divulgada pela Marvel e pela Sony, Peter Parker vive sozinho após apagar voluntariamente sua existência da memória das pessoas que ama.

Enquanto tenta proteger Nova York como Homem-Aranha em tempo integral, ele passa a enfrentar novas ameaças e mudanças que colocam sua própria sobrevivência em risco.

Além de Tom Holland no papel principal, o elenco conta com o retorno de Zendaya como Michelle Jones-Watson, apelidada de MJ, e Jacob Batalon como Ned.

Entre as novidades estão Sadie Sink, de "Stranger Things", em um papel ainda não revelado, e Jon Bernthal, que fará sua estreia nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel como o Justiceiro.

Mark Ruffalo também retorna como Bruce Banner e deve aparecer em uma nova versão do personagem Hulk.

Quando estreia o novo filme do Homem-Aranha?

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" tem estreia prevista para 29 de julho de 2026 nos cinemas.

O longa será dirigido por Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis". O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, responsáveis por "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".