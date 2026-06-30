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Messi encontra Peter Parker em novo teaser de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; veja vídeo

Craque argentino aparece em vídeo promocional ao lado de Tom Holland e reforça campanha do novo filme da Sony

Messi em novo teaser de 'Homem-Aranha': participação especial do jogador chamou atenção nas redes sociais e ampliou a expectativa para a estreia do longa (Reprodução/YouTube)

Messi em novo teaser de 'Homem-Aranha': participação especial do jogador chamou atenção nas redes sociais e ampliou a expectativa para a estreia do longa (Reprodução/YouTube)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de junho de 2026 às 12h03.

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O novo material de divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ganhou um reforço de peso. A Sony divulgou um teaser nesta terça-feira, 30, com a participação de Lionel Messi, que aparece ao lado de Tom Holland em uma ação promocional que une futebol e o universo da Marvel.

Messi estampa o novo teaser de 'Homem-Aranha'

No vídeo, Messi usa o Spidey Tracker, dispositivo apresentado recentemente como parte da campanha de divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O equipamento o leva até uma cafeteria, onde ele encontra Peter Parker.

Em um primeiro momento, Tom Holland aparece apenas como o jovem Peter, que se surpreende com a chegada do craque argentino. Instantes depois, ele retorna caracterizado como Homem-Aranha e convida Messi para um passeio de teia pelos prédios de Nova York.

A campanha também faz referência a uma das capas mais famosas da história do Homem-Aranha. 

Confira o vídeo:

Campanha segue gerando expectativa nos fãs

A Sony intensificou a divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" nas últimas semanas com trailers e vídeos de bastidores. O filme acompanha um novo momento da vida de Peter Parker após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", quando sua identidade foi apagada da memória de todos.

Estrelado por Tom Holland, o longa promete apresentar uma fase diferente do herói, agora mais experiente e vivendo novos desafios em Nova York. A produção estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026.

Messi está com a Argentina nos 16 avos de final da Copa do Mundo

Artilheiro da competição com seis gols e o maior goleador da história do Mundial, Lionel Messi é a principal estrela da seleção da Argentina nesta Copa do Mundo. Com três vitórias na fase de grupos, os argentinos agora vão enfrentar Cabo Verde pelos 16 avos de final do torneio na próxima sexta-feira, 3, às 19h.

Lionel Messi comemora o gol que marcou contra a Jordânia, no último jogo dos dois países pela fase de grupos da Copa

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