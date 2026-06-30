Messi encontra Peter Parker em novo teaser de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; veja vídeo

Messi estampa o novo teaser de 'Homem-Aranha'

No vídeo, Messi usa o Spidey Tracker, dispositivo apresentado recentemente como parte da campanha de divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O equipamento o leva até uma cafeteria, onde ele encontra Peter Parker.

Em um primeiro momento, Tom Holland aparece apenas como o jovem Peter, que se surpreende com a chegada do craque argentino. Instantes depois, ele retorna caracterizado como Homem-Aranha e convida Messi para um passeio de teia pelos prédios de Nova York.

A campanha também faz referência a uma das capas mais famosas da história do Homem-Aranha.

Homem-Aranha e Messi prestam homenagem à icônica primeira capa dos quadrinhos do Homem-Aranha 🕸 pic.twitter.com/g7gu5vHOK9 — Jamesons (@SiteJamesons) June 30, 2026

Confira o vídeo:

Campanha segue gerando expectativa nos fãs

A Sony intensificou a divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" nas últimas semanas com trailers e vídeos de bastidores. O filme acompanha um novo momento da vida de Peter Parker após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", quando sua identidade foi apagada da memória de todos.

Estrelado por Tom Holland, o longa promete apresentar uma fase diferente do herói, agora mais experiente e vivendo novos desafios em Nova York. A produção estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026.

Messi está com a Argentina nos 16 avos de final da Copa do Mundo

Artilheiro da competição com seis gols e o maior goleador da história do Mundial, Lionel Messi é a principal estrela da seleção da Argentina nesta Copa do Mundo. Com três vitórias na fase de grupos, os argentinos agora vão enfrentar Cabo Verde pelos 16 avos de final do torneio na próxima sexta-feira, 3, às 19h.