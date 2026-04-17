'Vingadores: Doutor Destino': o que o 1º trailer revela sobre o novo filme

O primeiro trailer de "Vingadores: Doutor Destino" trouxe novos detalhes sobre o próximo capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel.

As imagens revelam a reunião de heróis de diferentes franquias, o avanço do Doutor Destino como ameaça central e o retorno de personagens importantes, incluindo o Capitão América.

De acordo com a Variety, a prévia foi apresentada durante a CinemaCon, onde a Disney exibiu pela primeira vez cenas mais completas do novo longa. A versão online ainda não está disponível.

"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia prevista para dezembro de 2026.

Confronto com Doutor Destino ganha destaque

O trailer indica que o grande conflito da trama será liderado pelo Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.. O vilão aparece preparado para ameaçar o multiverso, em um cenário que sugere um dos embates mais amplos já mostrados na franquia.

Em uma das cenas, Destino enfrenta Thor e consegue conter o martelo Mjolnir, sinalizando um nível de poder acima do habitual.

Retorno do Capitão América

Um dos momentos marcantes da prévia é o retorno de Chris Evans como Steve Rogers. O personagem reaparece após os eventos de "Vingadores: Ultimato", quando havia encerrado sua trajetória.

A cena mostra o reencontro com Thor e sugere que o herói ainda mantém a capacidade de empunhar o martelo, embora o contexto desse retorno ainda não tenha sido explicado.

X-Men e Quarteto Fantástico entram na trama

O trailer confirma a integração de novos grupos ao MCU. Personagens dos X-Men e do Quarteto Fantástico aparecem interagindo com os Vingadores, ampliando o escopo da narrativa.

Entre os destaques estão Professor Xavier, Magneto e membros do Quarteto Fantástico, que passam a atuar no mesmo universo dos heróis já conhecidos.

Novo encontro de equipes amplia escala do filme

A prévia também mostra a formação de alianças inéditas. Personagens ligados aos Vingadores, Wakanda e outros núcleos da Marvel surgem em cenas de confronto, indicando uma trama que reúne diferentes histórias em um único evento.

O filme deve seguir a linha de grandes produções como "Guerra Infinita" e "Ultimato", com múltiplos personagens dividindo espaço em uma narrativa conectada.

Dirigido pelos irmãos Russo, o longa faz parte da continuidade da chamada Saga do Multiverso e deve se conectar diretamente com "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para estrear em 2027.

Ainda sem muitos detalhes oficiais sobre a história, o novo filme é tratado como um dos principais lançamentos da Marvel para os próximos anos.

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'