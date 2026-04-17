'Vingadores: Doutor Destino': o que o 1º trailer revela sobre o novo filme

'Doomsday': novo filme da franquia 'Vingadores' chega aos cinemas em dezembro de 2026 (Marvel/Divulgação)
Redatora
Publicado em 17 de abril de 2026 às 10h08.
O primeiro trailer de "Vingadores: Doutor Destino" trouxe novos detalhes sobre o próximo capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel.
As imagens revelam a reunião de heróis de diferentes franquias, o avanço do Doutor Destino como ameaça central e o retorno de personagens importantes, incluindo o Capitão América.
De acordo com a Variety, a prévia foi apresentada durante a CinemaCon, onde a Disney exibiu pela primeira vez cenas mais completas do novo longa. A versão online ainda não está disponível.
"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia prevista para dezembro de 2026.
O trailer indica que o grande conflito da trama será liderado pelo Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.. O vilão aparece preparado para ameaçar o multiverso, em um cenário que sugere um dos embates mais amplos já mostrados na franquia.
Em uma das cenas, Destino enfrenta Thor e consegue conter o martelo Mjolnir, sinalizando um nível de poder acima do habitual.
Um dos momentos marcantes da prévia é o retorno de Chris Evans como Steve Rogers. O personagem reaparece após os eventos de "Vingadores: Ultimato", quando havia encerrado sua trajetória.
A cena mostra o reencontro com Thor e sugere que o herói ainda mantém a capacidade de empunhar o martelo, embora o contexto desse retorno ainda não tenha sido explicado.
O trailer confirma a integração de novos grupos ao MCU. Personagens dos X-Men e do Quarteto Fantástico aparecem interagindo com os Vingadores, ampliando o escopo da narrativa.
Entre os destaques estão Professor Xavier, Magneto e membros do Quarteto Fantástico, que passam a atuar no mesmo universo dos heróis já conhecidos.
A prévia também mostra a formação de alianças inéditas. Personagens ligados aos Vingadores, Wakanda e outros núcleos da Marvel surgem em cenas de confronto, indicando uma trama que reúne diferentes histórias em um único evento.
O filme deve seguir a linha de grandes produções como "Guerra Infinita" e "Ultimato", com múltiplos personagens dividindo espaço em uma narrativa conectada.
Dirigido pelos irmãos Russo, o longa faz parte da continuidade da chamada Saga do Multiverso e deve se conectar diretamente com "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para estrear em 2027.
Ainda sem muitos detalhes oficiais sobre a história, o novo filme é tratado como um dos principais lançamentos da Marvel para os próximos anos.