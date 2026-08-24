KATSEYE conquista primeira liderança da Billboard 200 com EP 'WILD'

O grupo KATSEYE acaba de alcançar o maior resultado de sua carreira nos Estados Unidos. "WILD", terceiro EP do grupo, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e garantiu às integrantes o primeiro liderança da parada desde sua estreia, em 2024.

Lançado em 14 de agosto, o projeto somou 170 mil unidades equivalentes a álbuns na semana encerrada em 20 de agosto, segundo dados da Luminate. O resultado também representa a maior semana do grupo, tanto em unidades equivalentes quanto em vendas tradicionais de álbuns.

KATSEYE supera marca anterior

Segundo informações da Variety, antes de "WILD", o melhor desempenho do KATSEYE na Billboard 200 havia sido o 4º lugar conquistado por "Beautiful Chaos", em 2025. O EP de estreia, "SIS (Soft Is Strong)", chegou ao 98º lugar em 2024.

A nova liderança também coloca o grupo em um grupo restrito de artistas femininas. "WILD" é o quarto álbum de um grupo feminino a alcançar o nº 1 da Billboard 200 nesta década, depois de "Born Pink", do BLACKPINK, "Get Up", do NewJeans, e "With YOU-th", do TWICE.

Vendas físicas impulsionaram resultado

Das 170 mil unidades equivalentes de "WILD", 145 mil vieram das vendas físicas do álbum. O desempenho representa a maior semana de vendas tradicionais de um grupo feminino desde "Ready To Be", do TWICE, que registrou 146 mil cópias em março de 2023.

O lançamento chegou ao mercado em mais de 30 variações no formato físico, entre CDs e vinis. As edições incluem itens colecionáveis, photocards, versões autografadas e algumas faixas bônus, estratégia que contribuiu para o desempenho comercial do EP.

Ainda segundo a Variety, o projeto também registrou cerca de 26,95 milhões de streams oficiais sob demanda nos Estados Unidos, equivalentes a 24,5 mil unidades na métrica de streaming da Billboard.

Phoebe Bridgers estreia em 2º lugar

A disputa pelo topo terminou com Phoebe Bridgers na segunda posição. "Lost Weekend", seu primeiro álbum solo em seis anos, estreou com 118 mil unidades equivalentes, garantindo à cantora sua melhor semana de carreira nesse indicador.

O resultado também representa a primeira entrada de Bridgers no top 10 da Billboard 200 como artista solo. Do total registrado pelo álbum, 77 mil unidades vieram das vendas tradicionais e outras 41 mil foram contabilizadas por streaming.

O trabalho sucede "Punisher", lançado em 2020. Durante o intervalo entre os dois discos solo, Bridgers integrou o boygenius ao lado de Julien Baker e Lucy Dacus. O álbum "The Record", lançado pelo trio em 2023, chegou ao 4º lugar da Billboard 200.

O que é a Billboard 200?

Criada em 1967, a Billboard 200 é a principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Publicada pela revista Billboard, ela classifica os discos mais populares do país a cada semana, considerando o desempenho comercial de cada lançamento.

A parada combina diferentes formas de consumo de música. Entre os principais critérios estão as vendas de álbuns físicos e digitais e os streams de músicas do disco em plataformas digitais.

O ranking é calculado pela Luminate, empresa de dados que mede o consumo de música e entretenimento nos Estados Unidos, e considera o consumo registrado durante uma semana. Por isso, estrear no topo da Billboard 200 representa um dos principais indicadores de desempenho comercial de um álbum no mercado americano.