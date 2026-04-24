Criador do MCU tentou salvar Tony Stark em 'Vingadores: Ultimato'

Tony Stark: cineasta não queria despedida definitiva do personagem (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 12h17.
Jon Favreau, um dos nomes mais importantes da história do Universo Cinematográfico da Marvel, revelou no programa "Jimmy Kimmel Live!" que tentou impedir a morte de Tony Stark em “Vingadores: Ultimato”.
Favreau, que dirigiu os dois primeiros filmes de Iron Man e também interpretou Happy Hogan na franquia, entrou em contato com Joe Russo, diretor da saga, após ler o roteiro e questionou se o estúdio realmente seguiria com a decisão de matar o personagem vivido por Robert Downey Jr..
Favreau temia o impacto emocional nos fãs e afirmou que a escolha devastaria o público. Mesmo assim, a equipe manteve o plano original.
Em "Vingadores: Ultimato", Tony Stark sacrifica a própria vida para derrotar Thanos e salvar o universo. A cena se tornou um dos momentos mais marcantes do MCU e encerrou a trajetória do herói que abriu a era moderna da Marvel nos cinemas, iniciada em 2008.
Os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely já entendiam há anos que o arco do personagem caminhava para um gesto final de altruísmo. A ideia era concluir a jornada de alguém que começou como egoísta e terminou se sacrificando por todos.
Favreau é visto como peça central no nascimento do MCU. Além de dirigir o primeiro “Homem de Ferro”, ele insistiu na escalação de Robert Downey Jr. para viver Tony Stark, escolha considerada arriscada na época e que depois se tornou histórica.
O próximo filme da equipe será "Vingadores: Doutor Destino", marcado para estrear no dia 17 de dezembro de 2026.
O longa será o grande retorno dos heróis às telonas após "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019. A produção faz parte da nova fase do MCU e deve reunir personagens clássicos e novos nomes da franquia. Depois dele, a Marvel também prepara "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 17 de dezembro de 2027, encerrando a atual saga do multiverso.