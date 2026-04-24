Criador do MCU tentou salvar Tony Stark em 'Vingadores: Ultimato'

Jon Favreau, um dos nomes mais importantes da história do Universo Cinematográfico da Marvel, revelou no programa "Jimmy Kimmel Live!" que tentou impedir a morte de Tony Stark em “Vingadores: Ultimato”.

Favreau, que dirigiu os dois primeiros filmes de Iron Man e também interpretou Happy Hogan na franquia, entrou em contato com Joe Russo, diretor da saga, após ler o roteiro e questionou se o estúdio realmente seguiria com a decisão de matar o personagem vivido por Robert Downey Jr..

Favreau temia o impacto emocional nos fãs e afirmou que a escolha devastaria o público. Mesmo assim, a equipe manteve o plano original.

Em "Vingadores: Ultimato", Tony Stark sacrifica a própria vida para derrotar Thanos e salvar o universo. A cena se tornou um dos momentos mais marcantes do MCU e encerrou a trajetória do herói que abriu a era moderna da Marvel nos cinemas, iniciada em 2008.

Por que Tony Stark morreu?

Os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely já entendiam há anos que o arco do personagem caminhava para um gesto final de altruísmo. A ideia era concluir a jornada de alguém que começou como egoísta e terminou se sacrificando por todos.

O peso de Jon Favreau na Marvel

Favreau é visto como peça central no nascimento do MCU. Além de dirigir o primeiro “Homem de Ferro”, ele insistiu na escalação de Robert Downey Jr. para viver Tony Stark, escolha considerada arriscada na época e que depois se tornou histórica.

Quando sai o novo filme dos Vingadores?

O próximo filme da equipe será "Vingadores: Doutor Destino", marcado para estrear no dia 17 de dezembro de 2026.

O longa será o grande retorno dos heróis às telonas após "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019. A produção faz parte da nova fase do MCU e deve reunir personagens clássicos e novos nomes da franquia. Depois dele, a Marvel também prepara "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 17 de dezembro de 2027, encerrando a atual saga do multiverso.