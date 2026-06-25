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Relançamento de 'Vingadores: Ultimato' reacende disputa pelo topo das bilheterias

Filme da Marvel retorna aos cinemas em setembro e pode diminuir a diferença de cerca de US$ 120 milhões para 'Avatar'

'Vingadores: Ultimato': nova exibição do longa reacende a disputa pelo título de maior arrecadação da história do cinema (Youtube/Reprodução)

'Vingadores: Ultimato': nova exibição do longa reacende a disputa pelo título de maior arrecadação da história do cinema (Youtube/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de junho de 2026 às 11h44.

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O relançamento de "Vingadores: Ultimato" pode recolocar o blockbuster da Marvel Studios na disputa pelo posto de maior bilheteria da história do cinema. A nova exibição nas salas, que começa a partir do dia 25 de setembro nos Estados Unidos, representa uma oportunidade para o longa aumentar sua arrecadação global e reduzir a distância para o líder do ranking.

Atualmente, "Avatar", de James Cameron, ocupa a primeira colocação com aproximadamente US$ 2,92 bilhões em bilheteria mundial. Já "Vingadores: Ultimato" soma cerca de US$ 2,80 bilhões.

Diferença ainda é significativa

A distância entre os dois filmes é de aproximadamente US$ 120 milhões. Embora o valor ainda seja elevado, relançamentos já provaram no passado que podem impulsionar a arrecadação de grandes produções, especialmente aquelas com forte apelo entre os fãs.

O próprio "Avatar" ampliou sua vantagem graças a reexibições nos cinemas ao longo dos últimos anos, estratégia que ajudou o longa a recuperar e consolidar a liderança nas bilheterias mundiais.

Uma disputa histórica

Lançado originalmente em 2019, "Vingadores: Ultimato" marcou o encerramento da chamada Saga do Infinito do Universo Cinematográfico da Marvel e se tornou um fenômeno global. Durante um período, o filme chegou a superar "Avatar" e assumiu o topo do ranking de arrecadação.

Anos depois, em 2021, novas exibições de "Avatar" na China fizeram o longa de James Cameron retomar a liderança, mantendo o título de maior bilheteria da história.

Por que 'Ultimato' vai voltar aos cinemas?

A iniciativa faz parte da estratégia da Disney para impulsionar o Infinity Vision, novo formato de exibição em tela gigante que também será adotado em "Vingadores: Doutor Destino", com estreia prevista para dezembro de 2026.

Segundo o Deadline, mais de 7.500 salas de cinema em todo o mundo já solicitaram certificação para exibir produções no novo padrão, que promete ampliar a imersão do público nas próximas estreias do estúdio.

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