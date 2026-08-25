Kate Hudson e Matthew McConaughey devem voltar em sequência de 'Como Perder um Homem em 10 Dias'

Mais de duas décadas depois, Andie Anderson e Benjamin Barry podem voltar às telas. A Paramount está desenvolvendo uma sequência de "Como Perder um Homem em 10 Dias", com Kate Hudson como produtora. A informação foi divulgada com exclusividade pela Variety na segunda-feira, 24.

O projeto ainda está nos primeiros estágios de desenvolvimento. O estúdio procura um roteirista para definir a história, enquanto o elenco e outras funções criativas ainda serão escolhidos.

Kate Hudson pode voltar como Andie

Além de produzir o novo filme, Kate Hudson deve retornar como Andie Anderson, a jornalista que protagonizou o longa original. A intenção do estúdio e dos produtores é reunir novamente Hudson e Matthew McConaughey nos papéis de Andie e Benjamin Barry.

O retorno dos dois, porém, ainda depende do desenvolvimento do roteiro. A produção atualmente busca um roteirista, e as decisões de elenco serão tomadas a partir da proposta escolhida para a sequência.

Stacey Sher também está confirmada como produtora ao lado de Hudson, por meio da produtora Shiny Penny. Sher tem em seu portfólio filmes como "Pulp Fiction", "Gattaca", "Erin Brockovich", "Vanilla Sky" e "Django Livre".

Como terminou o primeiro filme?

Lançado em 2003, "Como Perder um Homem em 10 Dias" acompanha Andie, uma colunista de revista que decide escrever uma matéria sobre os erros que fazem uma mulher afastar um homem.

Ao mesmo tempo, Benjamin, executivo de publicidade interpretado por McConaughey, aposta com seu chefe que consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em dez dias.

Os dois entram em um relacionamento movidos por objetivos secretos. A disputa entre as estratégias de Andie e Benjamin acaba dando lugar a um romance, que se tornou um dos grandes títulos das comédias românticas dos anos 2000. Donald Petrie dirigiu o filme.

Segundo o Box Office Mojo, o longa arrecadou quase US$ 180 milhões nas bilheterias mundiais, diante de um orçamento de cerca de US$ 50 milhões. O elenco também contou com Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele e Shalom Harlow.

O retorno das comédias dos anos 2000

A sequência chega em meio a uma onda de continuações de filmes populares dos anos 1990 e 2000. Em 2026, títulos como "O Diabo Veste Prada 2", "Todo Mundo em Pânico" e "Toy Story 5" retomaram franquias conhecidas do público.

O movimento também inclui produções como "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" e "Entrando Numa Grande Fria", que serão lançadas em 2026.

A Paramount ainda não definiu uma data de estreia para a sequência de "Como Perder um Homem em 10 Dias".