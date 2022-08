Brasileiros mostram forma inusitada de encontrar figurinha do Neymar e viralizam; veja vídeo

Na última quinta-feira, 25, um TikTok de dois brasileiros pesando figurinhas do álbum da Copa do Mundo viralizou nas redes sociais.

No vídeo, os garotos garantem que usar uma balança antes de abrir os pacotes pode ajudar a encontrar a figurinha rara do Neymar, já avaliada em R$ 9.000 em alguns sites, e outras especiais.

De acordo com eles, se o pacote pesar 4 gramas, significa que só tem 4 cards lá. Porém, se pesar 5 gramas, é porque uma figurinha extra está dentro do do álbum da Copa. Assista ao vídeo:

o brasileiro ele simplesmente acha uma maneira pic.twitter.com/Ej9akCtm1Q — @kalielpinheiro o insta (@kaliel) August 25, 2022

