Coca-Cola no álbum da Copa: como conseguir as figurinhas especiais da marca?

O álbum da Copa do Mundo 2022 está nas bancas de jornais brasileiras desde a última sexta-feira, 19. Nesta edição, a febre de colecionar figurinhas vem com algumas novidades como a "Team Believers", página especial da Coca-Cola com oito jogadores extras para colar.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. Lançado pela primeira vez em 1970, a coleção é febre entre os torcedores.

A Panini, empresa responsável pela elaboração, explicou em evento no último fim de semana que as figurinhas da Coca-Cola são uma extensão do álbum.

Elas não fazem parte das 670 figurinhas oficiais do álbum, o que significa que são diferentes das 50 especiais e 80 raras -- como a do Neymar já avaliada em R$ 9.000 -- presentes na coleção.

Figurinhas da Coca-Cola

Ao todo, são oito figurinhas da Coca-Cola. Veja a lista:

Declan Rice (meio-campista da Inglaterra);

(meio-campista da Inglaterra); Emiliano Martínez (goleiro da Argentina);

(goleiro da Argentina); Gavi (meio-campista da Espanha);

(meio-campista da Espanha); Heung-Min Son (atacante da Coreia do Sul);

(atacante da Coreia do Sul); Hirving Lozano (atacante do México);

(atacante do México); Kevin De Bruyne (meio-campista da Bélgica);

(meio-campista da Bélgica); Luka Modric (meio-campista da Croácia);

(meio-campista da Croácia); Serge Gnabry (atacante da Alemanha).

Como conseguir as figurinhas da Coca-Cola?

É possível conseguir as figurinhas da Coca-Cola comprando produtos da marca que tenham um selo da Panini. A figurinha estará na parte de dentro do rótulo.

A Panini afirma que as figurinhas da Coca não são necessárias para completar o álbum e fazem parte de uma página especial, mas deixá-la em branco pode deixar muitos fanáticos aflitos. Por isso, na próxima visita ao mercado, pode valer prestar atenção nos rótulos do refrigerante.

