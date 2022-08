Álbum da Copa do Mundo deve chegar às bancas hoje; saiba valores e mais

Nesta segunda-feira, 15, o álbum oficial da Copa do Mundo do Catar deve chegar às bancas de jornal do Brasil.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. Lançado pela primeira vez em 1970, a coleção é febre entre os torcedores e causa frenesi de troca de figurinhas

A Panini, empresa responsável pela elaboração, produz a edição de 2022 junto à Fifa para definir a identidade visual das páginas e das figurinhas. Segundo a fabricante, o álbum terá 670 cromos, sendo 50 especiais e 80 raros. As versões disponíveis em pré-venda já vêm com pacotes de figurinhas.

Veja tudo que já sabemos sobre o álbum do Mundial do Catar:

Quando será lançado o álbum da Copa do Mundo de 2022

As vendas físicas do álbum da Copa do Mundo do Catar devem começar nesta segunda-feira, 15 de agosto. A pré-venda já foi iniciada no site oficial da Panini.

LEIA TAMBÉM: Copa do Mundo 2022: 7 dicas para pequenos negócios venderem mais no evento

Qual o preço do álbum da Copa do Mundo 2022

Álbum normal: R$ 12,00

R$ 12,00 Álbum de capa dura: R$ 44,90

R$ 44,90 Pacote com 5 figurinhas: R$ 4,00

Na pré-venda, o álbum com 80 pacotes de figurinhas está custando R$ 320,00.

Preço do pacote de figurinha do álbum da Copa do Mundo 2022

Os pacotinhos de figurinhas vão custar R$ 4. O preço salgado vem gerando bastante comoção entre os torcedores, que pagaram R$ 2 no campeonato de 2018.

O valor mínimo para completar o álbum de 2022, por exemplo, é de R$ 548.

Quanto custavam as figurinhas em outras copas?

Copa de 2006: R$ 0,50

R$ 0,50 Copa de 2010: R$ 0,75

R$ 0,75 Copa de 2014: R$ 1

R$ 1 Copa de 2018: R$ 2

LEIA TAMBÉM: 20 anos do Penta: veja como estão os heróis do título da seleção