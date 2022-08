Figurinhas do álbum da Copa: veja valores, curiosidades e mais

O álbum da Copa do Mundo 2022 está nas bancas de jornais brasileiras desde a última sexta-feira, 19. Nesta edição, a febre de colecionar figurinhas vem com versões raras, novos valores e outras curiosidades.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. Lançado pela primeira vez em 1970, a coleção é febre entre os torcedores.

Quantas figurinhas têm no álbum da Copa?

A Panini, empresa responsável pela elaboração, produz a edição de 2022 junto à Fifa para definir a identidade visual das páginas e das figurinhas.

Segundo a fabricante, o álbum tem 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras.

Qual o preço do álbum da Copa?

Álbum normal: R$ 12,00

R$ 12,00 Álbum de capa dura: R$ 44,90

R$ 44,90 Pacote com 5 figurinhas: R$ 4,00

Quanto custa para completar o álbum da Copa?

O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 536. Para a conta fechar o colecionador não poderá receber nenhuma figurinha repetida -- ao todo, são 670 em 134 pacotes.

Valor do pacote de figurinhas

Os pacotes de figurinhas custam R$ 4. O preço salgado vem gerando bastante comoção entre os torcedores, que pagaram R$ 2 no campeonato de 2018.

Quanto custavam as figurinhas em outras copas?

Copa de 2006: R$ 0,50

R$ 0,50 Copa de 2010: R$ 0,75

R$ 0,75 Copa de 2014: R$ 1

R$ 1 Copa de 2018: R$ 2

R$ 2 Copa de 2022: R$ 4

O que ganha se completar o álbum da Copa?

Apesar da tradição de décadas, muitas pessoas podem acreditar na fábula de que é possível ganhar algum brinde depois de colar todas as figurinhas. A verdade é que não se ganha nada ao completar o álbum da Copa.

Bancas locais podem oferecer algum tipo de brinde para os fregueses, mas nada é garantido pela Panini, empresa responsável pela elaboração do produto.

Neste ano, o Nubank anunciou uma parceria com a marca para oferecer 18 conteúdos e "experiências especiais" aos clientes do banco que estão colecionando o álbum.

“Quem adquirir o álbum terá acesso a uma página especial do Nubank com um QR Code. Ao ser lido pelo seu celular, esse QR Code te leva a conteúdos e experiências que mudam toda semana”, disse a empresa via comunicado.

