Quanto vale a figurinha rara do Neymar no álbum da Copa? Entenda por que é tão cara

Para aqueles que adquiriram o álbum da Copa do Mundo 2022, podem se beneficiar financeiramente. A figurinha extra do Neymar, atacante do PSG e da seleção brasileira, se tornou uma joia para os colecionadores.

Em um site de compra e venda, a figurinha considerada “rara”, foi vendida por R$ 9.000, um valor nunca visto nesse tipo de conteúdo. Ao todo são 20 figurinhas Legends, com jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, entre outros.

Por que a figurinha do Neymar é tão rara?

A raridade da figurinha extra do Neymar, entre outras, é devido a dificuldade de se encontrar. Especula-se que uma figurinha Legend dourada seria encontrada a cada 1.900 pacotes, ou seja, quase impossível de se conseguir.

Esses cromos possuem diferentes variações de cores e além disso, eles se destacam por apresentarem uma imagem em movimento, algo nunca visto na história do álbum.

Quanto custa a figurinha extra do Neymar?

Essas figurinhas extras estão inseridas de modo aleatório, dentro do pacote com cinco. Os pacotes especiais de figurinhas que tiverem estes cromos virão com 6, isto é, as 5 figurinhas regulares para completar o álbum e a extra. Esses pacotes estão no preço de R$ 4,00 e você pode comprá-los nas bancas de jornal.

Quais jogadores estão nas figurinhas extras do álbum da Copa 2022?

Giovanni Reyna - (Estados Unidos)

Luis Suárez - (Uruguai)

Kevin de Bruyne - (Bélgica)

Robert Lewandowski - (Polônia)

Almoez Ali - (Catar)

Gavi - (Espanha)

Heung-Min Son - (Coréia do Sul)

Luka Modric - (Croácia),

Raphaël Varane - (França)

Sadio Mané - (Senegal)

Alphonso Davies - (Canadá)

Ryan Gravenberch - (Holanda)

Neymar Jr - (Brasil)

Kylian Mbappé - (França)

Lionel Messi - (Argentina)

Dusan Vlahovic - (Sérvia)

Jude Bellingham - (Inglaterra)

Cristiano Ronaldo - (Portugal)

Christian Eriksen - (Dinamarca)

Guillermo Ochoa - (México)

