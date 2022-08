Álbum da Copa: além de Neymar, figurinhas de Messi, Mbappé e CR7 são vendidas por até R$ 7,5 mil

Tidas como mais raras de serem encontradas, as figurinhas do álbum da Copa do Catar com selo Legends são vendidas por preços elevados em plataformas online de compra e venda. Muito acima dos R$ 4 dos pacotinhos, figurinhas de Neymar, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo podem se encontradas sendo vendidas de forma avulsa por valores que vão dos R$ 1 mil até os R$ 7,5 mil.

A figurinha Legends do jogador francês Mbappé pode ser adquirida por valores que vão dos R$ 2,5 mil até R$ 7,2 mil. Já a do português Cristiano Ronaldo pode ser encontrada por R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 1,9 mil. O argentino Lionel Messi pode ser comprado por R$ 2 mil.

A figurinha de Neymar aparece com diferentes preços. É possível comprar o jogador brasileiro por R$ 8 mil, R$ 7,5 mil, R$ 6,7 mil, R$ 5 mil, R$ 4,9 mil e R$ 2 mil.

Também no selo Legends, o croata Luka Modric é comercializado em um site online de compra e venda por R$ 3 mil. O polonês Robert Lewandoski, por sua vez, é vendido por R$ 1,9 mil e R$ 1,7 mil. O dinamarquês Christian Eriksen sai por R$ 1 mil.

Valor mínimo

Quem quiser completar o álbum da Copa do Mundo do Catar terá que gastar, no mínimo, R$ 536. O valor refere-se ao custo para se adquirir 670 figurinhas, a quantidade de cromos diferentes existentes. No entanto, para conseguir a “façanha” o colecionador precisa de sorte e muito poder de convencimento.

Isso porque, ao adquirir “apenas” 670 figurinhas, o colecionador certamente terá diversos cromos repetidos, o que significa que faltarão algumas para realizar o sonho do álbum completo — a possibilidade de se conseguir apenas por meio dos pacotes comprados é extremamente remota.

— Ao todo, o álbum tem 670 figurinhas, cada pacote vem com 5 figurinhas e custa R$ 4,00. Logo, se não houver figurinhas repetidas ou se o colecionador for extremamente eficiente e conseguir trocar todos os cromos repetidos, teremos 670 figurinhas divido por 5, que dá 134 pacotes de figurinhas. Com R$ 4,00 o preço de um pacote, chegamos aos R$ 536, o valor mínimo que um colecionador vai desembolsar — explica Augusto Teixeira, especialista em probabilidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

