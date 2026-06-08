Os 5 criptoativos mais recomendados pelos especialistas para junho

O mês de junho começou bastante complicado para o mercado de criptoativos, com fortes quedas nos principais tokens e acontecimentos preocupantes, como a primeira venda de bitcoins da Strategy desde 2022.

Mesmo assim, os especialistas enxergam oportunidades em uma série de ativos digitais com base em narrativas específicas, adoção institucional, indicadores gráficos e perspectivas regulatórias.

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Confira a seguir os 5 criptoativos mais recomendados por analistas da Foxbit e da Coinext para este mês.

Bitcoin

Como é de praxe, os especialistas destacaram a primeira criptomoeda e maior benchmark do mercado cripto como uma das maiores oportunidades do mês.

Marcelo Person, diretor de tesouraria cripto e mercados da Foxbit, afirma que o BTC continua a ser a principal referência e indicador de fluxo institucional em criptoativos.

Person aponta que será importante acompanhar o comportamento dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin nas bolsas americanas e o nível de dominância do ativo digital (a comparação do seu valor de mercado com o de todos os outros ativos digitais juntos) para buscar um bom ponto de entrada.

Ethereum

Segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ether tem como catalizador para junho sua atualização Glamsterdam. Segundo a equipe de research da Coinext, será a mais importante desde o Merge de 2022.

“O upgrade prevê um corte de 78% nas taxas de transação e aumento da capacidade de processamento para 10 mil transações por segundo via expansão do limite do gás e implementação de execução paralela”, afirmam os analistas.

Já a Foxbit ressalta que o ether continua consolidando sua posição como principal infraestrutura da criptoeconomia. “O crescimento de soluções de segunda camada, tokenização de ativos e emissão de stablecoins mantém o ETH no centro da atividade institucional”, diz Person.

Hyperliquid

Queridinha do mercado cripto em 2026, a HYPE é a criptomoeda nativa do protocolo descetralizado de negociação de futuros perpétuos Hyperliquid, que se tornou uma espécie de bolsa de valores de tudo.

O blockchain da Hyperliquid é capaz de processar até 200 mil ordens por segundo, um desempenho equivalente ao das maiores corretoras centralizadas do mundo, lembra a Coinext. Além disso, o protocolo conta com um programa de recompra que acumulou US$ 1,16 bilhão em compras desde o lançamento. Praticamente toda a receita da plataforma de perpétuos é direcionada para a aquisição de tokens HYPE, o que aumenta ajuda a manter a demanda pelo ativo mesmo em momentos de condições desfavoráveis.

Usando análise gráfica, a equipe da Coinext destaca que o HYPE tem suporte na região de US$ 42 e resistência imediata nos US$ 65. Atualmente, a criptomoeda é negociada nos US$ 63,54 por unidade.

“Segundo análise do CoinDesk, o token pode alcançar US$ 100 ao longo do segundo semestre caso o apetite do mercado continue se fortalecendo”, afirmam os analistas.

Render

Aproveitando-se da grande narrativa que movimenta os investidores em 2026, a Render é um protocolo bastante exposto a inteligência artificial que conecta criadores que necessitam de poder computacional de GPUs com proprietários de placas de vídeo e memória de alta potência.

Na avaliação de Person, a narrativa de IA continua forte neste ano e o token RNDR permanece como uma das principais apostas dentro desse setor no mercado cripto.

“O crescimento de aplicações que exigem poder computacional descentralizado reforça o potencial da rede. Em momentos de maior apetite por inovação, o ativo tende a ganhar destaque”, defende o analista da Foxbit.

Aave

Por fim, o protocolo descentralizado de empréstimos de criptoativos Aave foi bastante penalizado em abril com o ataque hacker à KelpDAO. Para os analistas da Coinext, a conexão da Aave com a narrativa institucional de junho é direta.

“A divisão Horizon da Aave, focada em ativos do mundo real, superou US$450 milhões em Valor Total Bloqueado [TVL, na sigla em inglês], demonstrando que o crescimento do protocolo é cada vez mais sustentado por utilidade real e não por fluxo especulativo”, diz o research da corretora.

Uma possível aprovação do projeto de lei de regulamentação de criptoativos conhecido como Clarity Act nos Estados Unidos ajudaria a impulsionar o protocolol, com um novo ciclo de participação de tesourarias e fundos no universo das finanças descentralizadas (DeFi).

"Aave integra a lista de junho como o ativo de DeFi com maior solidez de fundamentos e menor exposição especulativa da lista, beneficiado pelo ambiente regulatório mais claro criado pelo Clarity Act e pela expansão contínua de sua divisão institucional de RWA”, diz a Coinext.

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