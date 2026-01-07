BBB 26: quando serão anunciados os participantes?

A contagem regressiva para o Big Brother Brasil 26 começou oficialmente e a Globo já divulgou o calendário de apresentação dos participantes que vão integrar uma das edições mais aguardadas do reality, que começa na próxima segunda, dia 12.

Veja quando o público vai conhecer os participantes:

'Pipocas'

A primeira prévia dos futuros confinados acontece nesta sexta-feira, 9 de janeiro, quando os 20 candidatos do grupo Pipoca (anônimos) começam a ser revelados ao público. A divulgação será ao longo da programação da TV Globo.

Os candidatos permanecem nas Casas de Vidro até domingo, 11 de janeiro, quando o público, por meio de votação, decide quais dez (cinco homens e cinco mulheres) conquistam vagas para entrar na casa principal do BBB 26.

'Camarotes' e 'Veteranos'

Já os nomes dos integrantes dos grupos Camarote (famosos) e Veteranos (ex-BBBs) serão revelados apenas na segunda-feira, 12 de janeiro, data oficial de estreia do BBB 26.

Prêmio

O Big Brother Brasil 26 terá um dos maiores prêmios de sua história, no valor de R$ 3 milhões, que será entregue ao vencedor após mais de três meses de confinamento. A quantia reforça a aposta da Globo em manter o reality atrativo e competitivo, aumentando a disputa entre os participantes.