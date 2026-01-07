Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quando serão anunciados os participantes?

Programa revela os 20 candidatos do grupo Pipoca antes da estreia e guarda Camarotes e Veteranos para o grande dia

BBB: público só conhecerá todos os participantes no dia da estreia (Gshow / TV Globo/Reprodução)

BBB: público só conhecerá todos os participantes no dia da estreia (Gshow / TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12h55.

A contagem regressiva para o Big Brother Brasil 26 começou oficialmente e a Globo já divulgou o calendário de apresentação dos participantes que vão integrar uma das edições mais aguardadas do reality, que começa na próxima segunda, dia 12.

Veja quando o público vai conhecer os participantes:

'Pipocas'

A primeira prévia dos futuros confinados acontece nesta sexta-feira, 9 de janeiro, quando os 20 candidatos do grupo Pipoca (anônimos) começam a ser revelados ao público. A divulgação será ao longo da programação da TV Globo.

Os candidatos permanecem nas Casas de Vidro até domingo, 11 de janeiro, quando o público, por meio de votação, decide quais dez (cinco homens e cinco mulheres) conquistam vagas para entrar na casa principal do BBB 26.

'Camarotes' e 'Veteranos'

Já os nomes dos integrantes dos grupos Camarote (famosos) e Veteranos (ex-BBBs) serão revelados apenas na segunda-feira, 12 de janeiro, data oficial de estreia do BBB 26.

Prêmio

O Big Brother Brasil 26 terá um dos maiores prêmios de sua história, no valor de R$ 3 milhões, que será entregue ao vencedor após mais de três meses de confinamento. A quantia reforça a aposta da Globo em manter o reality atrativo e competitivo, aumentando a disputa entre os participantes.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Gil do Vigor vai voltar como Veterano ao BBB 26? Entenda

BBB 26 vem aí: veja quando começa e o que esperar da nova edição

6 ex-BBBs que foram cancelados e deram a volta por cima

'Conformity Gate': entenda a teoria de fãs de 'Stranger Things'

Mais na Exame

Ciência

Sem cérebro, mas com sono: águas-vivas dormem como humanos

Brasil

Bolsonaro dá entrada em hospital para realizar exames após queda

Mundo

EUA diz que controlará venda de petróleo venezuelano 'indefinidamente'

Pop

Gil do Vigor vai voltar como Veterano ao BBB 26? Entenda