Um mês de BBB 26: expulsões, desistências e brigas agitaram a edição

Em menos de 30 dias, o Big Brother Brasil 26 acumulou desistências, expulsões e episódios que marcaram a edição. O programa começou oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026, e o que era para ser um mês intenso virou uma sequência de acontecimentos que poucos fãs da franquia já tinham visto: desistência precoce, assédio, convulsões, engasgo, expulsões e muitas controvérsias.

Desde os primeiros dias, a temporada que reúne integrantes dos grupos Camarote, Pipoca e Veteranos teve partidas fora do padrão tradicional de eliminação pelo público.

Convulsão e assédio

Nas primeiras semanas, um dos episódios chamou atenção logo no início: Henri Castelli, do Camarote, deixou o programa por desistência por orientação médica, após sofrer duas convulsões durante atividades dentro da casa. Pouco depois, Pedro Henrique, participante do grupo Pipoca, acionou o botão de desistência e saiu do jogo no dia 18 de janeiro — caso que a produção da Globo tratou como expulsão por violação de regras após o brother assediar Jordana.

Nas votações normais do paredão, o público também começou a reduzir o elenco. Aline Campos foi a primeira a ser eliminada em votação popular no dia 20 de janeiro um embate com Ana Paula Renault, seguida por Matheus Moreira na semana seguinte, que também teve embates com Ana Paula, além de falas polêmicas, como chamar a veterana de Patroa e Milena de "cabeça de lata".

Expulsões

No dia 30 de janeiro, Paulo Augusto foi desclassificado pela produção após empurrar fisicamente outro brother durante a corrida pelo Big Fone — um fato que foi tratado como expulsão por conduta imprópria.

O início de fevereiro trouxe mais episódios surpreendentes. Além da eliminação de Brigido Neto, após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro no Paredão, Alberto Cowboy passou por um engasgo que desesperou os participantes e teve que ser levado ao confessionário. Na semana seguinte, Sarah Andrade, veterana do reality, foi eliminada pelo público em um paredão disputado que aumentou ainda mais o clima de rivalidade dentro do jogo.

O mês foi concluído com outra desclassificação incomum: Sol Vega foi expulsa após agredir fisicamente Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha da casa — um episódio que elevou ainda mais o debate sobre limites de convivência e regras no programa.

No total, a temporada contabilizou oito baixas em menos de um mês — entre desistência, expulsões e incidentes de saúde — transformando o início do BBB26 em um dos mais atípicos da história do reality show.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.