Neymar, Virginia e Larissa Manoela: os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

Virginia: influenciadora é uma das mais seguidas do Brasil no Instagram (Instagram @virginia/Captura de tela)
Freelancer
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h50.
O Instagram continua sendo uma das maiores vitrines de popularidade e influência do Brasil em 2026. Muito além de uma simples rede social, a plataforma se transformou em um espaço onde artistas, atletas, influenciadores e celebridades constroem conexão direta com milhões de fãs diariamente.
É por meio dos perfis mais acompanhados que o público descobre lançamentos, bastidores, anúncios pessoais, campanhas publicitárias e momentos da rotina de seus ídolos em tempo real.
A força desses números também mostra como o Instagram deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento para se tornar um termômetro de relevância cultural e impacto digital. Quanto maior o alcance, maior também o poder de mobilização, engajamento e influência dessas personalidades dentro e fora da internet.
Mas, você sabe quem são os 20 brasileiros mais seguidos dessa rede social? Em um levantamento feito pela TechTudo, Neymar segue disparado nessa liderança: 231 milhões. Mais do que o dobro de Ronaldinho Gaúcho, que aparece na segunda posição da lista, com 77,4 milhões.
Entre as mulheres, Anitta também lidera com folga. A cantora aparece em quarto lugar no ranking geral, mas tem mais seguidores do que qualquer outra mulher no país.
O humor também se revela como um dos conteúdos mais consumidos pelos brasileiros nas redes sociais. Isso fica evidente com a presença de dois humoristas entre os perfis mais seguidos do país: Whindersson Nunes, que ocupa a sexta posição do ranking, e Tatá Werneck, logo atrás, em sétimo lugar.
O ranking também evidencia o poder dos influenciadores digitais para os usuários. Dois deles estão na lista dos 20 mais seguidos: Virginia Fonseca e Carlinhos Maia.