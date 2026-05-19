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Neymar, Virginia e Larissa Manoela: os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

Ranking reúne jogadores, cantores, influenciadores e atores que acumulam milhões de seguidores na plataforma

Virginia: influenciadora é uma das mais seguidas do Brasil no Instagram (Instagram @virginia/Captura de tela)

Virginia: influenciadora é uma das mais seguidas do Brasil no Instagram (Instagram @virginia/Captura de tela)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h50.

O Instagram continua sendo uma das maiores vitrines de popularidade e influência do Brasil em 2026. Muito além de uma simples rede social, a plataforma se transformou em um espaço onde artistas, atletas, influenciadores e celebridades constroem conexão direta com milhões de fãs diariamente.

É por meio dos perfis mais acompanhados que o público descobre lançamentos, bastidores, anúncios pessoais, campanhas publicitárias e momentos da rotina de seus ídolos em tempo real.

A força desses números também mostra como o Instagram deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento para se tornar um termômetro de relevância cultural e impacto digital. Quanto maior o alcance, maior também o poder de mobilização, engajamento e influência dessas personalidades dentro e fora da internet.

Quem são os brasileiros mais seguidos do Instagram?

Mas, você sabe quem são os 20 brasileiros mais seguidos dessa rede social? Em um levantamento feito pela TechTudo, Neymar segue disparado nessa liderança: 231 milhões. Mais do que o dobro de Ronaldinho Gaúcho, que aparece na segunda posição da lista, com 77,4 milhões.

Neymar é o brasileiro mais seguido do Instagram (Reprodução/Instagram)

Entre as mulheres, Anitta também lidera com folga. A cantora aparece em quarto lugar no ranking geral, mas tem mais seguidores do que qualquer outra mulher no país. 

Anitta é a mulher brasileira mais seguida do Instagram (Reprodução/Instagram)

O humor também se revela como um dos conteúdos mais consumidos pelos brasileiros nas redes sociais. Isso fica evidente com a presença de dois humoristas entre os perfis mais seguidos do país: Whindersson Nunes, que ocupa a sexta posição do ranking, e Tatá Werneck, logo atrás, em sétimo lugar.

O ranking também evidencia o poder dos influenciadores digitais para os usuários. Dois deles estão na lista dos 20 mais seguidos: Virginia Fonseca e Carlinhos Maia.

Virginia Fonseca tem 56 milhões de seguidores no Instagram (Reprodução/Instagram)

Confira o top 20 de brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026:

  1. Neymar Jr. — 231 milhões
  2. Ronaldinho Gaúcho — 77,4 milhões
  3. Marcelo Vieira — 66,8 milhões
  4. Anitta — 61,3 milhões
  5. Vinicius Jr. — 59,7 milhões
  6. Virginia Fonseca — 56,1 milhões
  7. Whindersson Nunes — 55 milhões
  8. Tata Werneck — 54,7 milhões
  9. Larissa Manoela — 52,1 milhões
  10. Maisa — 46,7 milhões
  11. Gusttavo Lima — 44,9 milhões
  12. Bruna Marquezine — 43,3 milhões
  13. Marina Ruy Barbosa — 40 milhões
  14. Simone Mendes — 40 milhões
  15. Wesley Safadão — 39,9 milhões
  16. Paolla Oliveira — 38,4 milhões
  17. Marília Mendonça — 38,3 milhões
  18. Luan Santana — 36,7 milhões
  19. Ivete Sangalo — 36,4 milhões
  20. Carlinhos Maia — 35,3 milhões
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