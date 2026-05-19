Neymar, Virginia e Larissa Manoela: os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

O Instagram continua sendo uma das maiores vitrines de popularidade e influência do Brasil em 2026. Muito além de uma simples rede social, a plataforma se transformou em um espaço onde artistas, atletas, influenciadores e celebridades constroem conexão direta com milhões de fãs diariamente.

É por meio dos perfis mais acompanhados que o público descobre lançamentos, bastidores, anúncios pessoais, campanhas publicitárias e momentos da rotina de seus ídolos em tempo real.

A força desses números também mostra como o Instagram deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento para se tornar um termômetro de relevância cultural e impacto digital. Quanto maior o alcance, maior também o poder de mobilização, engajamento e influência dessas personalidades dentro e fora da internet. Cristiano Ronaldo disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026

Quem são os brasileiros mais seguidos do Instagram?

Mas, você sabe quem são os 20 brasileiros mais seguidos dessa rede social? Em um levantamento feito pela TechTudo, Neymar segue disparado nessa liderança: 231 milhões. Mais do que o dobro de Ronaldinho Gaúcho, que aparece na segunda posição da lista, com 77,4 milhões.

Neymar é o brasileiro mais seguido do Instagram (Reprodução/Instagram)

Entre as mulheres, Anitta também lidera com folga. A cantora aparece em quarto lugar no ranking geral, mas tem mais seguidores do que qualquer outra mulher no país.

Anitta é a mulher brasileira mais seguida do Instagram (Reprodução/Instagram)

O humor também se revela como um dos conteúdos mais consumidos pelos brasileiros nas redes sociais. Isso fica evidente com a presença de dois humoristas entre os perfis mais seguidos do país: Whindersson Nunes, que ocupa a sexta posição do ranking, e Tatá Werneck, logo atrás, em sétimo lugar.

O ranking também evidencia o poder dos influenciadores digitais para os usuários. Dois deles estão na lista dos 20 mais seguidos: Virginia Fonseca e Carlinhos Maia.

Virginia Fonseca tem 56 milhões de seguidores no Instagram (Reprodução/Instagram)

Confira o top 20 de brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026: