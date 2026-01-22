Pop

Pedro, ex-BBB 26, é internado em clínica psiquiátrica após desistência

Pedro deixou o BBB 26 após polêmica e agora recebe acompanhamento especializado fora do confinamento

BBB 26: Família de Pedro confirma internação psiquiátrica (Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17h13.

Pedro Henrique Espíndola, 22 anos, ex-participante do Big Brother Brasil 26, foi internado em uma clínica psiquiátrica no interior do Paraná. A informação foi divulgada pelo Melhor da Tarde, da Band, nessa quinta-feira, 22.

Segundo o programa, Pedro está sob cuidados em uma unidade que atende pacientes com esquizofrenia e dependência química. A internação foi realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), confirmando a assistência pública ao ex-integrante do programa.

Relembre o que aconteceu

Pedro saiu do reality no último domingo, 18, após se envolver em um episódio de importunação sexual contra Jordana dentro da casa.  

Segundo o portal LeoDias, ele teria chegado em Curitiba em estado de desorientação, com comportamento desconexo e sinais que preocupavam seus parentes. Diante dessa situação, os familiares optaram por interná-lo em um local especializado onde ele possa receber acompanhamento médico e psicológico intensivo.

A defesa de Pedro afirmou, também para o portal LeoDias, que a mãe havia procurado a produção do BBB 26 assim que percebeu os primeiros indícios de instabilidade emocional, pedindo que ele fosse retirado antes que a situação se agravasse. A produção, segundo os advogados, teria dito que o participante estava recebendo suporte psicológico enquanto ainda estava no confinamento.

No entanto, ao perguntarem como estaria sendo esse acompanhamento, foram informados de que, em razão do contrato em vigor, a emissora não poderia retirá-lo do programa, apenas em caso de desistência voluntária ou expulsão.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

