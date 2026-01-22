Pedro, ex-BBB 26, é internado em clínica psiquiátrica após desistência

Pedro Henrique Espíndola, 22 anos, ex-participante do Big Brother Brasil 26, foi internado em uma clínica psiquiátrica no interior do Paraná. A informação foi divulgada pelo Melhor da Tarde, da Band, nessa quinta-feira, 22.

Segundo o programa, Pedro está sob cuidados em uma unidade que atende pacientes com esquizofrenia e dependência química. A internação foi realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), confirmando a assistência pública ao ex-integrante do programa.

Relembre o que aconteceu

Pedro saiu do reality no último domingo, 18, após se envolver em um episódio de importunação sexual contra Jordana dentro da casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Segundo o portal LeoDias, ele teria chegado em Curitiba em estado de desorientação, com comportamento desconexo e sinais que preocupavam seus parentes. Diante dessa situação, os familiares optaram por interná-lo em um local especializado onde ele possa receber acompanhamento médico e psicológico intensivo.

A defesa de Pedro afirmou, também para o portal LeoDias, que a mãe havia procurado a produção do BBB 26 assim que percebeu os primeiros indícios de instabilidade emocional, pedindo que ele fosse retirado antes que a situação se agravasse. A produção, segundo os advogados, teria dito que o participante estava recebendo suporte psicológico enquanto ainda estava no confinamento.

No entanto, ao perguntarem como estaria sendo esse acompanhamento, foram informados de que, em razão do contrato em vigor, a emissora não poderia retirá-lo do programa, apenas em caso de desistência voluntária ou expulsão.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.