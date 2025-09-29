BBB 26 terá camarote, pipoca e ex-participantes: saiba todas as novidades da nova temporada

O BBB 26 estreia em janeiro do ano que vem e continuará com a apresentação de Tadeu Schmidt. A nova edição do Big Brother Brasil promete grandes mudanças para o reality, com uma série de inovações que devem colocar o poder de decisão nas mãos do público.

Uma das grandes novidades do BBB 26 será a abertura de cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Nessas casas, os telespectadores poderão, escolher quem merece entrar na casa principal, influenciando diretamente o início do jogo.

O BBB 26 também vai apresentar o conceito inédito do "laboratório". Nesse espaço extra, um grupo de confinados enfrentará desafios diários para provar seu valor e ganhar o direito de entrar na casa principal.

A cada momento, o público decidirá em tempo real quem merece substituir os jogadores na casa, criando um suspense constante e uma nova dinâmica estratégica no jogo.

A volta dos veteranos e novos grupos

Além dos grupos tradicionais, "pipoca" (anônimos) e "camarote" (famosos), o BBB 26 vai reunir um terceiro grupo: veteranos, com ex-participantes que marcaram edições passadas.

A grande mudança das votações será a integração com o Globoplay, onde os fãs poderão votar com CPF único enquanto acompanham a transmissão ao vivo na TV Globo.

O BBB 26 deve ser a edição mais longa da história do reality. A estreia está marcada para 12 de janeiro de 2026.