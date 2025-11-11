O que vai mudar no BBB 26? Veja o que se sabe até agora

O Big Brother Brasil 26 estreia em 12 de janeiro de 2026 e promete ser uma das edições mais movimentadas da história do programa. Ao todo, serão 100 dias de confinamento, com término previsto para 21 de abril. O vencedor levará para casa um prêmio de R$ 3 milhões, o maior já oferecido pelo reality da TV Globo.

Entre as principais mudanças, está o aumento da interação do público com a dinâmica do jogo, incluindo a possibilidade de substituir participantes considerados “plantas”. Metade do elenco será escolhido diretamente pelo público.

A competição será individual desde o primeiro dia, rompendo com a estratégia de duplas adotada em temporadas anteriores.

Veteranos e casas de vidro nas cinco regiões

Três grupos vão compor o elenco: o tradicional Pipoca, formado por anônimos; o Camarote, com celebridades; e agora o novo grupo Veteranos, que reúne ex-BBBs retornando à disputa.

Antes de entrarem na casa principal, os candidatos serão expostos em casas de vidro distribuídas pelas cinco regiões do Brasil. O público acompanhará e votará para decidir quem se junta ao confinamento oficial.

Big Fone, Cartola BBB e votação no Globoplay

O Big Fone terá três versões diferentes, e caberá ao público decidir qual delas tocará e qual será a mensagem transmitida.

Outra novidade é o Cartola BBB, sistema inspirado no fantasy game do futebol, onde os espectadores poderão escalar seus próprios “times” com os brothers e pontuar com base no desempenho de cada um no jogo.

A votação patrocinada será incorporada ao Globoplay, permitindo que usuários da plataforma votem ao vivo durante a exibição do programa.

Produção e critérios de seleção

A 26ª edição seguirá sob comando de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco e direção-geral de Angélica Campos.

Segundo os responsáveis, apenas pessoas “desesperadas por dinheiro” foram selecionadas para participar da edição. A escolha busca garantir uma competição mais intensa e engajada.

O cenário, as regras e o formato prometem renovar a experiência do reality e ampliar ainda mais sua presença nas redes sociais.